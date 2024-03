Rivoluzione Rete 4, cambia il palinsesto: arrivano Federica Panicucci e Terra Amara

Fonte: IPA/Getty Images I nuovi protagonisti di Rete 4

Mediaset rivoluziona Rete 4, tra novità e cambiamenti. L’azienda ha deciso di ridisegnare il daytime della rete, puntando su volti noti come Federica Panicucci – che continuerà a condurre regolarmente anche Mattino 5 su Canale 5 – e Roberto Poletti. Debutta inoltre Terra Amara: dopo il grande successo ottenuto negli ultimi mesi nuovi e vecchi fan potranno seguire le vicende di Zuleyha dal primo episodio.

Il nuovo daytime di Rete4: cosa cambia da lunedì 11 marzo

Da lunedì 11 marzo, Rete 4 può contare su un nuovo daytime. Alle 10.55 debutta Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. La conduttrice, dopo la diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, si sposta sull’altra rete e prosegue, sempre in diretta, con il nuovo programma targato Videonews. Mattino 4 è un’altra finestra d’informazione di un’ora, dal lunedì al venerdì, “per una rete sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno”, come recita il comunicato stampa diramato dall’azienda di Cologno Monzese.

“Sono pronta a partire con un nuovo programma, non mancate”, ha fatto sapere con entusiasmo Federica Panicucci su Instagram. Mattino 4 va in onda, proprio come Mattino 5, dal lunedì al venerdì. Per Roberto Poletti si tratta di una grande opportunità televisiva, dopo gli ultimi anni da ospite. L’ultima conduzione televisiva risale al 2019, quando ha presentato con Valentina Bisti Unomattina su Rai1. Successivamente si è dato da fare come inviato de La vita in diretta e ha ricoperto il ruolo di opinionista. Tra gli ultimi programmi ai quali ha preso parte: Prima di domani, È sempre Cartabianca, Zona bianca, solo per citarne alcuni.

Dopo l’edizione delle 19 del Tg4, debutta su Rete 4 Terra Amara. Dalle 19.40 i fan della serie cult turca hanno la possibilità di rivivere fin dall’inizio le vicende dell’affascinante protagonista, Zuleyha. La serie, infatti, a grande richiesta, viene ritrasmessa a partire dal primo episodio (mentre su Canale 5 vengono trasmesse fino al 9 marzo le ultime puntate per poi lasciare spazio alla nuova serie, sempre Made in Turkey, Endless Love).

Nuova collocazione inoltre per la soap tedesca Tempesta d’amore, che si sposta alla mattina. I nuovi episodi vengono trasmessi tutti i giorni alle ore 10. Le vicende dell’hotel più famoso delle soap, il Fürstenhof, vanno in onda fino alle 10,55, per poi lasciare spazio al programma di Federica Panicucci e Roberto Poletti.

Le repliche di Terra Amara e lo spostamento di Tempesta d’amore portano al dimezzamento de La signora in giallo, lo storico telefilm con Angela Lansbury, in onda su Rete 4 dal 2011. Dalle prossime settimane va in onda ogni giorno solo un episodio e mezzo della serie con lo svelamento del colpevole del secondo episodio il giorno dopo.

Rete 4, il nuovo palinsesto del daytime ora per ora

07.55 Brave and Beautiful

08.55 Bitter Sweet

09.55 Tempesta d’Amore 1°Tv

10.55 Mattino 4

11.55 Tg4

12.20 La Signora in Giallo (un episodio e mezzo)

14.00 Lo Sportello di Forum

15.30 Diario del Giorno

16.50 Film del pomeriggio

19.00 Tg4

19.35 Terra Amara

20.30 Prima di Domani

Questi cambiamenti si inseriscono nel solco della profonda esigenza di rinnovamento annunciata da Mediaset e dal suo amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e già iniziata con i principali programmi di Canale 5.