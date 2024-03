Terra Amara, anticipazioni stasera 8 marzo: Zuleya denuncia Hakan-Mehmet

La soap turca di Canale 5 torna con un altro appuntamento in prima serata sfidando ancora una volta The Voice Senior su Rai1

Fonte: IPA Hilal Altinbilek è Zuleyha in Terra Amara

Terra Amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova) va in onda solo in prima serata. A partire dal 15 marzo, l’amatissima soap opera turca con le storie ambientate a Çukurova viene trasmessa solo ed esclusivamente il venerdì sera. Sabato 9 marzo termina l’appuntamento quotidiano con le vicende che vedono protagonista Zuleyha, iniziato il 4 luglio 2022 con il primo episodio. Al suo posto, è prevista la messa in onda della nuova serie Endless Love con Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Terra Amara, dove eravamo rimasti

Terra Amara è arrivata alla sua quarta e ultima stagione e su Canale 5 si è rivelata un grande successo, tanto che Mediaset ha deciso di puntare sulla dazi in prima serata (anche contro il Festival di Sanremo). Il venerdì Zuleyha deve vedersela con Antonella Clerici e il suo The Voice Senior, che coinvolge gli amati Coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino.

Prima di scoprire le anticipazioni della prima serata, vediamo dove eravamo rimasti. Zuleyha ha vinto la gara d’appalto per la fornitura di agrumi all’esercito turco. Tutta Cukurova gioisce per il successo dell’azienda Yaman che dà lavoro a tanti abitanti della città. L’unico a non festeggiare è Colak che aveva sperato di vincere la gara ma che è stato tradito da Betul che ha svelato ad Abdulkadir la cifra che l’imprenditore aveva proposto.

La notizia è quindi passata ad Hakan che l’ha detta a Zuleyha. Intanto Vahap è entrato nuovamente nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Questa volta. però, è stato scoperto da Fikret, che lo ha cacciato di casa e minacciato. Colak ha quindi accusato Betul di avere passato a Zuleyha delle informazioni che le hanno permesso di vincere la gara d’appalto per la fornitura di agrumi.

Terra Amara, le anticipazioni dell’8 marzo

Nella nuova puntata di Terra Amara, in onda venerdì 8 marzo in prima serata su Canale 5, Zuleyha, pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave. Con l’occasione, Hakan vorrebbe rivelare a Zuleyha la verità sulla sua identità ma, per ordini del proprio capo Gungor, dovrà aspettare ancora qualche giorno. Il suo segreto, però, viene a galla prima del previsto a causa di un articolo su un giornale trovato da Lutfiye in casa di Fikret.

Zuleyha resta sconvolta dall’apprendere che l’uomo che ama e che vorrebbe sposare è in realtà Hakan Gumusoglu il trafficante di armi che vuole vendicarsi degli Yaman danneggiandoli in ogni modo possibile. Fikret le spiega come a Beirut l’uomo gli abbia salvato la vita ma Zuleyha è irremovibile e denuncia Mehmet/Hakan che viene immediatamente arrestato.

La donna chiede scusa ai suoi dipendenti per averli messi a rischio con il suo legame con quell’uomo. Abdulkadir dà la colpa di tutto a Vahap che, avendo sparso la voce che Mehmet era Hakan in un momento di rabbia, ha spinto Zuleyha a indagare. Anche Colak chiede spiegazioni a Vahap che si giustifica dicendo di aver avuto un momento di frustrazione.

​Sermin vuole convincere la figlia Betul a sposare Colak così da poterne ereditare il patrimonio un giorno. Lutfiye prova a consolare Zuleyha mentre Fikret, un tempo tra i più sospettosi verso Mehmet/Hakan, è convinto che l‘uomo non sia così malvagio come tutti dicono e che in realtà collabori con il governo.

Quando e dove va in onda Terra Amara

Abbandonato il daytime, dal 15 marzo Terra Amara va in onda su Canale 5 ogni venerdì sera alle 21.30 circa. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming, in qualsiasi momento della giornata, su Mediaset Infinity. Da lunedì 11 marzo è inoltre possibile rivedere la serie in replica su Rete 4, subito dopo il TG4. Dalle 19.40 vecchi e nuovi fan hanno la possibilità di rivivere fin dall’inizio le vicende dell’affascinante protagonista, Zuleyha.

A grande richiesta la serie viene ritrasmessa a partire dal primo episodio. Nella prima puntata, Zuleyha è innamorata di Yilmaz, che le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo, però, lei vive con il fratellastro Veli, giocatore d’azzardo, e viene venduta da quest’ultimo a Naci, l’uomo con cui ha contratto molti debiti di gioco. Naci tenta di violentarla, ma Yilmaz corre dalla sua amata e durante la colluttazione lo uccide. I due innamorati sono costretti a fuggire ad Adana.