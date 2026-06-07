Beautiful, le anticipazioni dell’8 giugno 2026: la scomparsa di Steffy e il bacio fuori luogo di Luna

Ufficio stampa Mediaset Steffy, "Beauiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 8 giugno 2026

Tutti sono stupiti e preoccupati perché Steffy non chiama e non risponde ai messaggi. Ridge e R.J. parlano di lei, di quanto il padre si senta orgoglioso della figlia, della sua determinazione, del lavoro che svolge. R.J. esprime la sua ammirazione per la sorella per come riesce a conciliare lavoro e famiglia. Entrambi sperano di avere presto sue notizie. Finn è a casa di Bill, l’ultimo posto dove Steffy è stata vista, e lì trova il suo telefono, grazie a una applicazione. Finn incontra anche Luna, che Bill continua a ospitare anche se non è sua figlia. Finn nota qualcosa di strano nel comportamento della ragazza e una volta che lei si allontana, la conversazione si sposta su Luna. Bill racconta a Finn di essere stato baciato due volte da lei, nonostante lui le abbia chiarito che la cosa è del tutto fuori luogo. E le ha anche proposto un aiuto psicologico.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 7 al 13 giugno.