Beautiful, le anticipazioni del 9 giugno 2026: Luna è strana e la tensione è altissima

Ufficio stampa Mediaset Finn e Hope in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 9 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 9 giugno 2026

Nel episodio in onda il 9 giugno (SECONDA PARTE, ep. 9350) la tensione resta alta per la scomparsa di Steffy. La famiglia è in apprensione: Ridge e R.J. parlano della forza e della determinazione di Steffy sperando in sue notizie. Finn intensifica le ricerche e, recatosi a casa di Bill — l’ultimo luogo in cui la donna è stata vista — rinviene il telefono di Steffy grazie a un’applicazione, un elemento che rafforza i sospetti su un possibile allontanamento forzato.

Finn incontra Luna, che Bill continua a ospitare: il comportamento della giovane appare agli occhi di Finn anomalo. Bill racconta a Finn di essere stato baciato da Luna in due occasioni, spiegando come lui abbia cercato di mettere subito un freno alla situazione proponendo anche un aiuto psicologico. Tutti gli indizi raccolti alimentano i dubbi sul ruolo che Luna potrebbe avere nella sparizione, mentre la famiglia valuta i prossimi passi e la polizia resta in attesa di elementi concreti per formalizzare la denuncia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 7 al 13 giugno.