Beautiful, le anticipazioni del 19 giugno 2026: il senso di colpa opprime Poppy

Steffy sta bene e vuole tornare a lavorare, ma Poppy è oppressa dal senso di colpa: la trama di "Beautiful" del 19 giugno

Ufficio stampa Mediaset Poppy e Bill, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 19 giugno 2026

Steffy è a casa dopo essere rimasta chiusa in una gabbia per giorni evitando anche di bere per paura che Luna la volesse avvelenare. È forte, serena e incredibilmente lucida. Vuole tornare subito a lavorare. Ridge e Taylor, commossi, ringraziano Finn per averla salvata. R.J. è devastato dal senso di colpa per aver introdotto Luna nella vita della famiglia. La conversazione cade sul rapimento di Steffy e sui due omicidi a “Il Giardino”. Carter e Finn ricordano inoltre che Poppy è stata incastrata dalla propria figlia rischiando di trascorrere il resto della vita in prigione per crimini mai commessi. Intanto a casa Spencer, Poppy affronta il dolore più difficile: accettare che sua figlia sia diventata una criminale. Bill cerca di consolarla, ma Poppy si sente colpevole per non aver accudito adeguatamente la figlia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.