Beautiful, le anticipazioni del 15 giugno 2026: Steffy è salva, mentre la vita di Poppy viene sconvolta

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 15 giugno 2026

Steffy è stata finalmente ritrovata viva da Finn, dopo il rapimento subito per mano di Luna. Ancora sotto shock e debilitata dalla prigionia, la donna si rifugia tra le braccia del marito, che le promette di non perderla mai più di vista. Intanto Ridge e Taylor, disperati per la scomparsa della figlia, ricevono finalmente la telefonata tanto attesa: Steffy è salva ed è tornata a casa. Durante la conversazione, Steffy rivela ai genitori che dietro al suo rapimento c’è Luna, sconvolgendo completamente la famiglia. Nel frattempo alla centrale di polizia, Poppy scopre di essere stata scagionata: le accuse per gli omicidi di Tom Starr e Hollis vengono ritirate perché il vero colpevole è stato arrestato. La donna però resta sconvolta quando vede Luna in manette e apprende che è stata proprio sua figlia a commettere i delitti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.