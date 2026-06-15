Beautiful, le anticipazioni del 16 giugno 2026: Steffy è salva, ma per Luna cambia tutto

Steffy è finalmente salva, ma esplode la rabbia e l'incredulità dei parenti: la trama di "Beautiful" del 16 giugno

Ufficio stampa Mediaset I protagonisti di "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy è finalmente salva, ma esplode la rabbia e l’incredulità dei parenti. Ecco le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 16 giugno 2026

Martedì 16 giugno va in onda la seconda parte dell’episodio 9354 (Ep.84). Steffy viene finalmente ritrovata viva da Finn dopo il rapimento: ancora sotto shock e debilitata dalla prigionia, si rifugia tra le braccia del marito che le promette di non perderla mai più di vista. La rivelazione che scardina tutte le certezze riguarda Luna, indicata come responsabile del rapimento: Steffy confessa che dietro all’aggressione c’è proprio la giovane, gettando la famiglia in sgomento.

Alla centrale, la situazione processuale di Poppy cambia radicalmente: le accuse per gli omicidi di Tom Starr e Hollis vengono ritirate perché è stata arrestata la vera colpevole. Poppy, scioccata, è costretta ad affrontare il dolore di scoprire che sua figlia è implicata nei delitti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.