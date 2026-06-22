Beautiful, le anticipazioni del 23 giugno 2026: la verità sui sentimenti di Poppy per Bill

Ufficio stampa Mediaset Poppy e Bill in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 23 giugno 2026

Si tratta della seconda parte dell’episodio 9358. Li e Finn parlano del dramma che ha coinvolto Poppy e Luna: Li è profondamente afflitta dalla scoperta che la nipote Luna è coinvolta in crimini gravi, tra cui omicidi e rapimento, e soffre per sua sorella Poppy. Finn ammira la scelta della madre di restare accanto a Poppy nonostante la difficoltà della situazione.

Nel frattempo Katie e Poppy hanno un confronto sincero: Katie si scusa per aver giudicato male Poppy, ammettendo di essersi sbagliata sul suo conto. Dalla conversazione emerge però che Poppy è ancora innamorata di Bill e non intende rinunciare facilmente a lui, complicando i rapporti in famiglia.

Parallelamente esplode il conflitto tra Hope e Steffy. Steffy accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn; Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn ma rifiuta gli attacchi rivolti a sua madre. Taylor, molto preoccupata per la tensione, chiede a Brooke di intervenire e di “rimettere in riga” Hope.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.