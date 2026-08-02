Ascolti tv dell’1 agosto, Marco Liorni arranca e Gerry Scotti gongola

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti e Marco Liorni

Il sabato sera la vera sfida è nella fascia dell’access prime time: agosto inizia con un nuovo scontro tra Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna e Marco Liorni con L’Eredità Summer. Una gara che continua a vedere vincitore il conduttore Mediaset, forte del suo pubblico affezionatissimo, mentre il presentatore Rai fatica a costruirsi uno zoccolo duro.

In prima serata i palinsesti mettono in campo repliche e soap opera: su Rai1 era in programma Sogno e Son Desto, il tributo a Massimo Ranieri con i grandi ospiti che hanno condiviso il palco con il celebre artista; su Rai2 andavano in onda gli Europei di nuoto, tra tuffi, nuoto artistico, fondo e high diving.

Su Rai3 l’appuntamento era con il classico dei film western Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood, mentre Rete4 proponeva nuovi episodi della soap La Promessa. Su Canale5 andavano in onda le repliche di Ciao Darwin con il rodato duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per regalare una serata di risate agli spettatori; su Italia1 invece c’era il film Jurassic Park III. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti dell’1 agosto? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv dell’1 agosto, prima serata: Ciao Darwin trionfa

Nella serata di sabato 1 agosto, su Rai1 Sogno e Son Desto in replica intrattiene 1.098.000 spettatori pari al 10.8% dalle 21:7 alle 23:46. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.487.000 spettatori con uno share del 18.5% dalle 21:54 alle 1:11.

Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi sono la scelta di 475.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Jurassic Park III raduna 610.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Per un pugno di dollari raggiunge 691.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 La Promessa totalizza 831.000 spettatori (7.8%).

Su La7 Agente 007 – Licenza di uccidere conquista 429.000 spettatori con il 4%. Su Tv8 Kiss Kiss Way sigla 204.000 spettatori (2.2%), mentre sul Nove la partita amichevole di calcio Cardiff-Roma cattura l’attenzione di 144.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time, i dati dell’1 agosto

Su Rai1 la puntata de L’Eredità Summer totalizza 2.118.000 spettatori (17.2%) dalle 20:43 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:40 alle 20:50 (2.732.000 – 22.8%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.604.000 spettatori e il 29.3% dalle 20:52 alle 21:47.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 408.000 spettatori (3.3%), mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 630.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Sapiens Files è scelto da 394.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 678.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 636.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda registra 821.000 spettatori pari al 6.7%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 306.000 spettatori e il 2.5%, sul Nove invece Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 269.000 spettatori (2.2%).

Preserale, i dati dell’1 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.722.000 spettatori pari al 19.8% dalle 18:38 alle 19:31, mentre Reazione a Catena registra 2.355.000 spettatori pari al 23.4% dalle 19:32 alle 19:56. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.349.000 spettatori (16.5%) dalle 18:43 alle 18:55, mentre The Wall coinvolge 1.647.000 spettatori (17.6%) dalle 19:01 alle 19:51.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 sigla 226.000 spettatori (2.8%) e Blue Bloods 343.000 spettatori (3.7%), mentre gli Europei di Nuoto con i tuffi registrano 258.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 269.000 spettatori (3%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 348.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.381.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 407.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 La Promessa interessa 729.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Hotel registra 149.000 spettatori con l’1.5% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 169.000 spettatori e l’1.6%.