Sandra Mondaini, dieci anni senza di lei

, all'anagrafe Alessandrina Mondaini, è venuta a mancare il 21 settembre 2010 a 79 anni. Brillante attrice e conduttrice, ha avuto una vita segnata dai successi e dall'amore per Raimondo Vianello , rapporto ancora oggi iconico e ricordato con dolce nostalgia da chi, per tanti anni, li ha seguiti ogni giorno in Casa Vianello.