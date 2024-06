Twilight, 6 curiosità sull’iconico film con Robert Pattinson

Fonte: IPA Kristen Stewart e Robert Pattinson in "Twilight"

Amata fin dall’uscita dei libri, la saga di Twilight è una delle storie romantiche a tema vampiri più celebre di sempre. Il primo film, uscito nel 2008 e adattando dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, racconta la storia d’amore tra Bella, una ragazza trasferitasi a casa del padre interpretata da Kristen Stewart, ed Edward, un giovane ragazzo appartenente a una famiglia apparentemente normale, che nasconde un segreto difficile da digerire. Ecco Alcune curiosità sul film.

“Twilight”, 6 curiosità sul film

La scelta del ruolo di Edward

Un personaggio come quello di Edward non è sicuramente semplice da interpretare. Bellissimo, dal carattere sfuggente e pensieroso, il giovane vampiro è stato perfettamente impersonificato da Robert Pattinson. I casting, però, sono stati molto complicati: il protagonista doveva essere bello e credibile nei panni di un liceali. Dopo aver visionato attori del calibro di Henry Cavill, Hayden Christensen, Orlando Bloom, Gerard Way e Dave Franco, la scelta è caduta su Pattinson, che aveva già interpretato il ruolo di Cedric nella saga di Harry Potter.

Il ruolo di Bella

Kristen Stewart, dopo aver recitato in Into the Wild – Nelle terre selvagge, sembrava essere il volto perfetto per diventare Bella. La regista Catherine Hardwicke la scelse per la sua innocenza dopo averla provinata insieme a Jennifer Lawrence, poi protagonista della saga di Hunger Games.

L’impegno di Pattinson nel diventare Edward

Una volta scoperto che avrebbe interpretato Edward, Robert Pattinson si è subito impegnato per diventare il vampiro perfetto. Dopo essersi trasferito in Oregon, infatti, ha iniziato ad allenarsi per cinque ore al giorno con un istruttore. Ha così imparato a combattere a fare acrobazie e a giocare a baseball, gioco amato dalla famiglia Cullen.

Il trucco

Per ottenere un aspetto adeguato ai loro personaggi, sia Bella che Edward hanno dovuto lavorare a piccoli cambiamenti fisici. Kristen Stewart ha dovuto iniziare a indossare delle lenti a contatto che le cambiassero il colore degli occhi, mentre Robert Pattinson ha indossato un apparecchio per i denti utile a modificare leggermente il sorriso.

Fonte: IPA

La musica

Oltre alla scelta del cast, la musica ha avuto un ruolo importantissimo all’interno del film, e ha permesso ha tanti grandi della musica di porte partecipare alla colonna sonora. Nomi importantissimi, come i Muse e i Paramore, infatti, hanno partecipato con con le loro canzoni. Rimane comunque iconica Bella’s Lullaby, brano che Edward dedica a Bella e che, nel film, è suonata al piano proprio da Robert Pattinson.

La presenza di Stephenie Meyer

Non stupisce che una saga editoriale così impegnativa e amata abbia trovato così tanto successo anche nella sua versione cinematografica. In questo senso Stephenie Meyer, autrice dei libri, ha voluto mantenere un rapporto molto stretto con i lavori legati al film, dettando alcune condizioni: i nomi originali dei personaggi dovevano essere mantenuti, senza alcuna possibilità di modifica.

Fonte: IPA

Inoltre, nessuna morte era concessa, a meno che non fosse specificata nei libri. La Meyer, poi, appare in un cameo: i fan più attenti hanno potuto scorgerla mentre interpreta una cliente intenta a lavorare al computer nel locale dove Bella pranza con il padre all’inizio del film.