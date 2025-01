Squid Game 3, quando esce e gli indizi sulla nuova stagione

Fonte: IPA "Squid Game 3", gli indizi sulla nuova stagione

Squid Game 3 sta già facendo parlare di sé ancor prima del suo arrivo. Dopo il successo globale della seconda stagione che ha registrato numeri da record, i fan di tutto il mondo non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia di Seong Gi-hun e degli altri protagonisti intrappolati nel gioco spietato di sempre.

Tra colpi di scena e interrogativi morali, la terza stagione promette di essere ancora più intensa, mantenendo il mix di tensione e dramma che ha reso la serie un fenomeno culturale. Scopriamo qualcosa di più sui prossimi episodi e la possibile data di uscita.

“Squid Game 3”, cosa dobbiamo aspettarci

A poche settimane dall’uscita della sua seconda stagione, Squid Game sta ottenendo un incredibile successo. La serie tv che ci catapulta in un’arena in cui i concorrenti si sfidano in una serie di giochi d’infanzia per vincere un montepremi che potrebbe permettere loro di sanare i debiti di una vita continua a macinare consensi e recensioni da ogni parte del mondo, superando le 68 milioni di visualizzazioni mondiali solo nei primi quattro giorni dalla sua uscita.

Tra giochi apparentemente infantili che mettono a repentaglio la vita dei concorrenti, storie che si intrecciano e la volontà del protagonista, Seong Gi-hun, di provare a fermare una dinamica che punta a vincere la disperazione grazie al denaro e mettendo da parte la morale, i fan della serie non vedono l’ora di capire se e come questa carneficina al gusto di zucchero e sangue versato, che appare fin troppo reale, potrà essere fermata.

Un’impresa decisamente complicata: i 7 episodi della seconda stagione hanno infatti visto Gi-hun tornare nel gioco per provare a far ragionare i concorrenti e convincerli a lasciar perdere la vincita totale e tornare a casa vivi. E se buona parte di loro conviene con l’idea che il denaro non giustifichi una morte dolorosa e insensata, tanti altri preferiscono provare a sanare i debiti, costi quel che costi.

Il gioco continua: nemmeno la ribellione interna guidata da Gi-hun è riuscita a fermare la brutalità del Front Man e dei suoi uomini in tuta rosa.

La terza stagione, che inizialmente avrebbe dovuto essere parte della seconda, potrebbe quindi sciogliere una serie di nodi rimasti alla fine della settima puntata. I giochi continueranno per i concorrenti rimasti in vita, ma il gruppo di ricercatori esterni riuscirà a portarli in salvo dopo il tradimento del capitano Park?

Quel che è certo è che il giocatore 456 dovrà fare i conti con la sua moralità, il rimorso e il senso di colpa di una perdita importante. Hwang Dong-hyuk, autore della serie, ha raccontato in un’intervista come lo ritroveremo nella terza stagione: “Gi-hun ha perso tutto, incluso il suo migliore amico, e tutti i suoi tentativi sono falliti, ora è, come sarà? In che stato si troverà Gi-hun? E cosa sceglierà di fare? Continuerà con la missione? Si arrenderà o persisterà? E quindi incontrerete il nostro personaggio Gi-hun a un bivio molto critico mentre iniziamo la terza stagione. Gi-hun non sarà l’uomo che era nella seconda stagione.”

“Squid Game 3”, quando esce la nuova stagione

Per vedere la terza stagione di Squid Game sembra non dovremo attendere molto. Secondo quanto raccontato dal regista, pare che Netflix potrebbe renderla disponibile già durante l’estate o l’autunno 2025, diventando così una delle serie più attese di quest’anno.

Un’informazione vaga forse confermata più dettagliatamente da Netflix, seppur per errore. La piattaforma ha infatti rilasciato un trailer sull’account Youtube di Netflix Corea, poi immediatamente cancellato, in cui gli occhi più attenti hanno potuto leggere la possibile data di rilascio: 27 giugno 2025.

Al momento non c’è ufficialità, ma gli account Netflix hanno comunque voluto regalare un’informazione in più: nel poster ufficiale della stagione è comparsa una nuova bambola, simile a quella di Un due tre stella. Un maschietto chiamato Chul-su.