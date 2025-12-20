10 buone idee per essere felici nel 2026

Il mio 2025 non è stato memorabile, è volato via senza momenti particolarmente emozionanti o soddisfacenti. Spero che il 2026 sia più ricco di occasioni e eventi “wow”, sia nel lavoro che in amore. C’è un modo per favorire l’andamento positivo del mio anno nuovo?

Secondo il calendario cinese il 2026 è l’anno del cavallo, che simboleggia energia, libertà, coraggio, movimento e slancio verso nuove avventure. Anche se la nostra è un’astrologia diversa (e il cavallo cinese inizia il 17 febbraio 2026 per terminare il 5 febbraio 2027) queste caratteristiche possono valere pure per noi: sono un invito a darci da fare, a costruire, a fare progetti e realizzarli, a credere in noi stesse e nel nostro talento.

Missione impossibile? No, se guardiamo al nuovo anno come uno scrigno pieno di opportunità che ci faranno crescere e migliorare. Ecco 10 consigli per affrontare il 2026 con il mood giusto e farlo diventare un anno davvero “wow”.

Facciamo “pulizia” digitale

I social influenzano il nostro umore. Smettiamo di seguire profili che ci inquietano, ci fanno sentire inadeguate o suscitano un confronto che ci fa solo male. Seguiamo invece contenuti che ci ispirano, ci fanno sorridere, c’insegnano qualcosa. E ogni tanto, facciamo un detox dai social media: un uso continuato, per controllare notifiche, post e messaggi, anche a scapito di altre attività, può causare ansia, depressione, disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. Proprio come qualsiasi altra dipendenza.

Impariamo a dire “no”

Nel nuovo anno dobbiamo riuscire a proteggere il nostro tempo e le nostre energie. Dire qualche “no” in più, con garbo e cortesia, non è egoismo, ma rispetto per noi stesse. Impariamo a scegliere ciò che ci fa crescere, ci aiuta a migliorare, ci rasserena. E lasciamo un po’ andare il resto.

Sdrammatizziamo

Cerchiamo di non prenderla troppo sul tragico: non tutto merita di diventare un dramma. Oltretutto l’ansia e il pessimismo ci rendono più deboli e meno lucide. Aggiungiamo leggerezza alle nostre giornate: accettiamo un imprevisto, ridimensioniamo un errore, concediamoci di essere imprecise. Ma anche meno coinvolte, più distaccate. La leggerezza, inoltre, stimola il pensiero laterale e la creatività. E ci renderà più resilienti.

E non dimentichiamo di ridere

Divertirsi non è mai tempo perso: è nutrimento per la mente e il cuore. Ridere per un film comico, un video buffo, un monologo di uno stand up comedian, ma anche per le battute degli amici e delle amiche, come pure di noi stesse, ci fa bene: riduce lo stress, rafforza il sistema immunitario, allena i muscoli addominali (altro che palestra!), rilascia endorfine (gli ormoni del benessere), migliora l’umore e rafforza le relazioni sociali.

Prendiamoci meriti e responsabilità

Non tutto quello che accade di brutto nell’universo è colpa nostra. Impariamo ad essere obiettive e a prenderci la responsabilità solo di ciò che effettivamente dipende da noi. Non carichiamoci di troppi pesi, insomma. Ma, al contempo, evitiamo di dare sempre la colpa gli altri. Inoltre smettiamo di pensare che non ci meritiamo un successo, una gratificazione, una gioia: ce li meritiamo eccome, perchè siamo brave, coraggiose e intraprendenti!

Curiamo le relazioni affettive

Che si tratti di amore o di amicizia, un rapporto soddisfacente nasce dall’equilibrio di vari fattori come ascolto, fiducia, rispetto, libertà, comprensione, complicità. Questo vale per le amiche e gli amici a cui teniamo davvero, oltre che – e soprattutto – per il partner che amiamo. Cerchiamo di tenere in mente questi valori nelle relazioni d’affetto e di amore. Le renderemo più solide e riceveremo in cambio altrettanta cura e considerazione.

Facciamo attenzione alla nostra “batteria”

Impariamo a riconoscere quando siamo scariche. Negare di essere stanche non serve a farci sentire più attive e presenti, ma solo a logorarci e a toglierci le forze. Non sentiamoci in colpa se preferiamo una serata sul divano a una con gli amici. Cerchiamo di ritagliarci un pezzetto di giornata solo per noi, per staccare dai pensieri e riposare la mente. La solitudine “scelta” è una preziosa forma di ricarica!

Diamo valore alle nostre idee

Non aspettiamo che siano gli altri a “convalidare” ciò che pensiamo. Scegliamo di difendere le nostre intuizioni, le opinioni, le idee, anche se sembrano fuori dal coro. La realizzazione personale non passa dall’essere uguali agli altri, omologate in un trend, allineate a un modo di pensare. Diamo spazio alla nostra personalità: non costringiamo i nostri talenti e le nostre capacità a seguire una strada che non è adatta a noi.

Investiamo in esperienze

Anche se siamo super indaffarate tra studio, lavoro, casa, cerchiamo di trovare il tempo per “collezionare” emozioni: andiamo al concerto di quell’artista che ci piace da sempre, concediamoci un avventuroso trekking in montagna, non perdiamoci il firmacopie di quella scrittrice che amiamo, concediamoci una serata a teatro, visitiamo una mostra, proviamo una nuova attività (dipingere, suonare, costruire bijoux, fare yoga, ballare il tango…). E, se ce la sentiamo, regaliamo un po’ di tempo a un’attività di volontariato. Aiutare gli altri o impegnarci per una giusta causa non potrà che arricchirci umanamente e emotivamente.

Cerchiamo di essere le best friend di noi stesse

“Ho sbagliato tutto, non piaccio a nessuno, non valgo niente…” : in certi momenti la nostra autostima scompare e diventiamo le peggiori accusatrici di noi stesse. Ma se non diremmo mai certe cattiverie alla nostra migliore amica, perché ce le diciamo da sole? Dobbiamo essere gentili con la persona a cui dovremmo voler più bene in assoluto, ovvero noi. Cerchiamo di valorizzarci e di capirci, insomma, non per giustificare i nostri errori ma per imparare da essi.

