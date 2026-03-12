Pneumococco, quanto può essere pericoloso per bimbi, anziani e pazienti fragili e come difendersi

Assieme al Professore Pier Luigi Lopalco, del Dipartimento di Medicina Sperimentale-Università del Salento, cerchiamo di capire le caratteristiche di un’infezione molto diffusa, quella da pneumococco, che può provocare serie polmoniti e non solo.
La vaccinazione è raccomandata per bambini ed anziani, oltre che per i soggetti fragili. E può prevenire una patologia potenzialmente molto grave. Parlatene con il medico e con il pediatra, per avere indicazioni precise sui comportamenti da tenere e per sapere come proteggersi.