Pneumococco, quanto può essere pericoloso per bimbi, anziani e pazienti fragili e come difendersi

Il Professore Pier Luigi Lopalco, del Dipartimento di Medicina Sperimentale-Università del Salento ci spiega come proteggerci dall'infezione

Assieme al Professore Pier Luigi Lopalco, del Dipartimento di Medicina Sperimentale-Università del Salento, cerchiamo di capire le caratteristiche di un’infezione molto diffusa, quella da pneumococco, che può provocare serie polmoniti e non solo.

La vaccinazione è raccomandata per bambini ed anziani, oltre che per i soggetti fragili. E può prevenire una patologia potenzialmente molto grave. Parlatene con il medico e con il pediatra, per avere indicazioni precise sui comportamenti da tenere e per sapere come proteggersi.

Pneumococco, quanto è pericoloso
