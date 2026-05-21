Barbara D’Urso lontana dalla tv, solo tre Vip alla sua festa di compleanno

Barbara D’Urso festeggia 69 anni tra amici, musica e ironia. E una dichiarazione che non passa inosservata: "La lontananza dalla tv? Mi fa ringiovanire"

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IPA Barbara D'Urso a 69 anni

Lontana dalla tv, in aperto contrasto con Mediaset, ma sempre col sorriso e piena di gioia. Anche quest’anno Barbara D’Urso ha scelto di festeggiare il suo compleanno: una celebrazione all’insegna della leggerezza, dell’ironia e degli amici più stretti.

La conduttrice ha organizzato per i suoi 69 anni una serata nel suo appartamento milanese nel quartiere di Moscova, trasformando la festa in un piccolo evento esclusivo fatto di musica, balli e sorrisi.

Per l’occasione ha puntato su uno stile appariscente ma giocoso: minigonna color oro, camicia di seta trasparente effetto vedo-non-vedo e una lunga notte trascorsa circondata da amici storici.

Al centro della scena anche una maxi torta decorata con una frase che rispecchia perfettamente il suo spirito autoironico: “Figa sopra ogni cosa”.

Un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione, confermando il tono disinvolto e provocatorio che da sempre accompagna l’immagine pubblica della napoletana.

Il party si è svolto in forma volutamente riservata, lontano dai riflettori delle grandi celebrazioni televisive che per anni hanno caratterizzato il personaggio di Carmelita. Un basso profilo solo apparente, però, perché la serata ha comunque riunito alcuni nomi molto conosciuti del mondo dello spettacolo.

La festa di compleanno di Barbara D’Urso

Come raccontato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra gli ospiti presenti alla festa di compleanno di Barbara D’Urso figuravano Massimo Boldi, Enzo Miccio e Mietta. Una compagnia eterogenea ma molto vicina alla conduttrice, che negli anni ha costruito un fitto legame con diversi personaggi volti.

Anche se molti, dopo il suo allontanamento da Mediaset, hanno preferito dileguarsi. La stessa Barbarella lo ha raccontato in un’intervista: “Fino al giorno prima in tv ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti“.

Tra questi l’attore simbolo del cinepanettone italiano ma anche il noto wedding planner, oggi nel cast fisso di Domenica In, e la cantante. Tre personaggi che hanno saputo creare con la D’Urso un’amicizia sincera ed affettuosa ma soprattutto duratura.

Secondo quanto emerso, la serata è stata scandita da momenti musicali improvvisati e da danze proseguite fino a tarda notte. Barbara D’Urso si è scatenata sulle note di Vattene amore, celebre brano interpretato proprio da Mietta insieme ad Amedeo Minghi, trasformando il compleanno in una sorta di mini spettacolo privato.

L’atmosfera, stando ai racconti trapelati, è stata quella di una lunga cena tra amici, con toni rilassati e grande voglia di divertimento.

“Mi fa ringiovanire”: la risposta ironica di Barbara D’Urso

Durante la serata non sono mancati attimi di ironia e battute sul passare del tempo. A chi le ha chiesto quale sia il segreto per mantenersi così energica e vitale e come sta vivendo questo momento lontana dal piccolo schermo, Barbara D’Urso ha risposto con il sorriso: “Mi fa ringiovanire”.

Una frase pronunciata con leggerezza ma che riflette perfettamente il modo in cui la conduttrice continua a vivere il proprio rapporto con l’età e con l’esposizione pubblica: con ottimismo e determinazione, senza mollare mai.

Un compleanno vissuto senza nostalgia ma semplicemente con la voglia di celebrare amicizie, libertà e autoironia.