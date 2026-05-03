Barbara D’Urso, parla Giletti: “Mai amata, ma è un animale televisivo”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Barbara D'Urso e Massimo Giletti

Massimo Giletti è conosciuto anche per la sua schiettezza, con la quale ha sempre trattato i temi più delicati. E lo ha fatto anche parlando di Barbara D’Urso: in una recente intervista il conduttore ha parlato della collega che tre anni fa è stata allontanata da Mediaset. Sebbene l’ex volto di punta del Biscione abbia manifestato il desiderio di continuare a lavorare in nuovi programmi, ancora non si sono aperte nuove porte per lei, mentre sarebbe pronta a portare Mediaset in tribunale.

Massimo Giletti parla di Barbara D’Urso: “Mai amato il suo modo di fare tv, ma ha sempre funzionato”

Negli anni Massimo Giletti ha parlato più volte di Barbara D’Urso, con un atteggiamento abbastanza coerente: critico sul suo stile televisivo, ma rispettoso della sua efficacia e del suo successo. In una lunga intervista con La Nuova Sardegna il conduttore è tornato a parlare della collega, bloccata in un impasse professionale da cui è difficile uscire.

Da un lato un ingresso in Rai o a La7 è lontano, così come sarebbe sfumata l’ipotesi di un programma a Discovery, di cui si vociferava da tempo. E mentre si fa un gran parlare della causa della conduttrice contro Mediaset, Giletti ha espresso il suo parere sull’allontanamento della collega dall’azienda che per tanti anni le ha dato spazio, lasciandola in panchina da un giorno all’altro.

“Non ho mai amato il modo di fare tv di Barbara“, ha fatto sapere ai microfoni de La Nuova Sardegna il conduttore. “Ciò non toglie che la reputi un animale televisivo di grande forza e impatto. Una donna di grande personalità. Pertanto, massimo rispetto e dispiacere per lei, anche perché dove Barbara è andata ha sempre funzionato”.

Non è la prima volta che Giletti parla della collega: in diverse occasioni il presentatore si è espresso criticando l’operato di Barbara D’Urso, senza però mai metterne in discussione la professionalità. “Lei è un tesoro per Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità poi perdi di qualità”.

Barbara D’Urso pronta a portare Mediaset in tribunale

Mentre Barbara D’Urso continua a stare in panchina, è pronta a battagliare contro Mediaset. La conduttrice avrebbe intenzione di non cedere e vorrebbe arrivare in tribunale contro l’azienda, chiamando a testimoniare persone che hanno fatto parte della sua vita professionale e che potrebbero confermare le accuse mosse dal Biscione.

A rivelarlo è Repubblica, secondo cui il team della conduttrice avrebbe scelto di seguire una “linea dura”. Le accuse mosse da Barbara D’Urso sarebbero diverse: in primis ci sarebbe la questione delle scuse mai ricevute per gli insulti ricevuti in un post social pubblicato nel marzo 2023 sul profilo ufficiale dell’azienda Qui Mediaset.

Ma non solo: i legali di Barbara D’Urso avrebbero contestato il mancato pagamento dei diritti d’autore per il formato Live non è la D’Urso e i programmi firmati dalla presentatrice in 16 anni di lavoro. Infine, la questione più pesante: la conduttrice avrebbe anche accusato Maria De Filippi e Silvia Toffanin di averla costretta a sottoporre la lista degli ospiti dei suoi show a loro per ricevere l’approvazione.

La replica di Mediaset non si è fatta attendere ovviamente: “L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà – ha spiegato Andrea Di Porto, legale dell’azienda -. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia”.