Come la fenice, saggia e potente, che risorge dalle sue ceneri, così noi dobbiamo imparare a rinascere. Dopo ogni sconfitta o fallimento, dopo la più dolorosa delle cadute, dopo quel periodo così buio dove neanche un raggio di sole riusciva a riscaldarci, sarà allora che torneremo a vedere la luce. E brillerà, come non ha fatto mai. Noi brilleremo.

Perché è quando sembra che tutto è perduto, e le energie sembrano abbandonarci giorno dopo giorno, che in realtà la vita sta preparando il terreno fertile per le gioie che verranno, lo stesso alle quali siamo destinate a ogni inizio. Certo è difficile e può far male, del resto è proprio nei momenti difficili che tutte noi, chi più e chi meno, stiamo perdendo qualcosa.

Eppure quella zavorra emotiva che ci portiamo dietro non è altro che la testimonianza della nostra forza interiore che impieghiamo ogni volta che ci ritroviamo a superare quell’ostacolo apparentemente invalicabile. Ma nulla ci è impossibile e ora lo sappiamo.

I cambiamenti, così come quei percorsi a ostacoli nei quali ci imbattiamo durante la nostra vita, non sono altro che un prezioso insegnamento. E non importa se apparentemente ci sembrerà di perdere, di fallire, di non farcela più: sarà in quel momento che troveremo una rinnovata energia lasciando alle spalle tutto ciò che è stato.

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì” ha detto una volta una saggia donna la cui eredità è impressa nella memoria di tutte noi. Rita Levi Montalcini aveva ragione: è da quelle ferite del cuore e dell’anima che si può ricominciare, ogni volta, perché nulla ci è ostile in questa vita se non il nostro stesso pensiero.

E non diamo la colpa alla vita se il nostro sogno più grande è andato in frantumi, se non abbiamo ottenuto la promozione per cui abbiamo lavorato sodo, se abbiamo perso l’amore, se abbiamo errato o ci siamo smarrite. Diamole fiducia e attendiamo con pazienza ciò che di bello arriverà. Ringraziamo il destino per averci dato la possibilità di mettere un punto, e andare a capo, a qualcosa che forse non aveva più ragione di esistere.

E celebriamo la vita facendo nostre tutte quelle infinite possibilità che ci ha dato per ricominciare, ogni volta. Perché è con ogni fine che arriva un nuovo inizio, ed è con gli inizi che arrivano le cose più belle, inaspettate.