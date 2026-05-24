Francesca Fialdini, Andrea Delogu e quei giorni difficili: “Avrei voluto le telecamere”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini e Andrea Delogu

Francesca Fialdini e Andrea Delogu di nuovo insieme. A cinque mesi dalla seguitissima finale di Ballando con le Stelle. A distanza di tempo le due, che hanno stretto un bel legame dietro le quinte del dancing show, hanno svelato alcuni retroscena sul varietà di Milly Carlucci. E la vincitrice si è lasciata andare anche a delle dolcissime parole sul nuovo fidanzato Alessandro Marziali.

Francesca Fialdini con Andrea Delogu a Da Noi…a ruota libera

Un’intervista sincera e vivace quella di Andrea Delogu a Da noi…a ruota libera. La conduttrice dalla fulva chioma si è raccontata senza filtri dall’amica Francesca Fialdini. E inevitabilmente, tra i tanti argomenti, si è parlato anche dell’esperienza condivisa a Ballando con le Stelle. Un’esperienza bella e importante per entrambe, che le ha rese più complici.

Rimarcando la saggezza della sua ospite, la Fialdini ha rivelato di aver condiviso per quattro mesi i camerini con la Delogu. “Le crisi che abbiamo avuto io e te”, ha ricordato subito Andrea per poi aggiungere: “Ma meno male non c’erano le telecamere ovunque”.

La replica di Francesca ha spiazzato tutti: “Invece le telecamere le avrei volute perché Andrea è una donna super generosa, molto disponibile, una donna che fa sorellanza e che sa cos’è”. Un modo dunque per rimarcare le doti della collega, che la bionda giornalista ha sempre apprezzato molto. Non è infatti la prima volta che la Fialdini elogia pubblicamente la Delogu.

Lo aveva già fatto all’indomani della scomparsa del fratello di Andrea, morto tragicamente in un incidente stradale durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle: “È una donna straordinaria, un giorno spero che di tutto questo dolore e dell’amore di suo fratello riuscirà a fare il cemento su cui costruire una nuova casa”, aveva dichiarato. Un giudizio confermato dal tempo.

Nel corso dell’ospitata nel programma domenicale, Andrea Delogu ha inoltre svelato di essere stata criticata perché alla finale di Ballando con le Stelle, subito dopo la proclamazione, è corsa ad abbracciare la Fialdini anziché il suo ballerino Nikita Perotti.

“Eravamo insieme, era una vittoria per noi. I ballerini erano già abituati. Per noi arrivare in fondo è stato complicato. È stata un’esperienza bellissima”, ha chiarito Andrea per poi puntualizzare: “Adoro Nikita e lo saluto”. “È stata un’ottima idea partecipare a Ballando con le Stelle“, ha evidenziato Francesca Fialdini.

Andrea Delogu e l’amore per il nuovo fidanzato Alessandro Marziali

Spazio infine anche alla sfera privata di Andrea Delogu, che ha parlato con grande dolcezza del nuovo fidanzato Alessandro Marziali. Un uomo che, inaspettatamente, è riuscita a ridarle il sorriso dopo una serie di fallimenti amorosi.

“È stata l’idea più coraggiosa che io abbia potuto accogliere nella mia vita dopo un periodo molto complicato”, ha confidato la 44enne a Da noi… a ruota libera, lasciandosi andare a parole cariche d’affetto per il compagno, più giovane di quindici anni e totalmente estraneo al mondo dello showbiz.

L’incontro con Alessandro rappresenta indubbiamente per Andrea un nuovo ed importante inizio: il simbolo di un ritorno ad amare accolto con coraggio, consapevolezza e una rinnovata voglia di felicità.