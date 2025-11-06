Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle? Francesca Fialdini: “Ecco perché non la chiamo”

Che fine ha fatto Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan? La sua partecipazione a Ballando con le Stelle è ancora in bilico

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Da giorni il pubblico si chiede come stia Andrea Delogu e se tornerà presto sul piccolo schermo, magari già nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. La conduttrice, amatissima dal pubblico, ha scelto di chiudersi nel silenzio dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente in moto. Intanto Francesca Fialdini, collega e amica, ha rivelato perché ha preferito non chiamare la Delogu.

Come sta Andrea Delogu e quando torna a Ballando con le Stelle

Andrea Delogu sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. La conduttrice 43enne è stata colpita da un lutto devastante: la morte del fratello Evan, scomparso a soli 18 anni in un tragico incidente in moto. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato i fan e il mondo dello spettacolo senza parole.

Da allora, Andrea si è chiusa in un comprensibile silenzio, scegliendo di prendersi del tempo per elaborare il dolore lontano dai riflettori.

Il giovane Evan, figlio del secondo matrimonio del padre di Andrea, era molto legato alla sorella maggiore. In più occasioni la conduttrice aveva parlato del loro rapporto, pieno di affetto e complicità nonostante la differenza d’età. Per lei era quasi un figlio, come confidato dall’amico Alberto Matano.

La sua perdita ha profondamente scosso Andrea, che ha annullato tutti gli impegni professionali, compresa la partecipazione alla puntata di Ballando con le Stelle dello scorso sabato, dove è tra le concorrenti più brave e apprezzate del dancing show di Milly Carlucci.

Al momento, non è chiaro se la conduttrice tornerà in onda nella prossima puntata o se la sua assenza si protrarrà ancora. La Rai e la produzione di Ballando hanno espresso il massimo rispetto per la sua decisione, lasciandole piena libertà di scegliere i tempi del suo ritorno.

Nel frattempo, sono stati tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà arrivati sui social da parte di colleghi, amici e fan. Tutti si sono stretti attorno a lei, consapevoli della sua grande sensibilità e del dolore incommensurabile che sta vivendo.

Perché Francesca Fialdini non ha chiamato Andrea Delogu

Tra le voci più toccanti c’è quella di Francesca Fialdini, collega e amica, che in un’intervista a La Stampa ha raccontato come ha scelto di starle accanto: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”.

Un gesto discreto e delicato, che riflette perfettamente la solidarietà silenziosa del mondo dello showbiz nei confronti della conduttrice. Chi la conosce sa bene che Andrea saprà affrontare anche questo momento con la forza che l’ha sempre contraddistinta, quella di una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi fragile, autentica, vera.

Il pubblico, che negli anni l’ha vista ridere, scherzare e commuoversi in diretta, ora la aspetta con affetto e immenso rispetto, pronto ad accoglierla quando sarà pronta a tornare. Perché ci sono dolori che non si superano, ma che si impara a portare con sé.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!