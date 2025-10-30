Chi è Walter Delogu, il padre di Andrea ed Evan

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Walter Delogu è il padre di Andrea ed Evan Delogu. Sebbene sia lontano dal mondo dello spettacolo il suo nome è conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione alla serie Netflix Sanpa sulla comunità di San Patrignano, dove divenne l’autista e un fidato collaboratore di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità. La sua vita è stata segnata da grandi sofferenze, tra cui la morte improvvisa del figlio Evan, scomparso in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina a soli 18 anni.

Walter Delogu, la dipendenza e la rinascita a San Patrignano

La vita di Walter Delogu affonda le radici negli anni ’70, un’epoca segnata dall’ombra dell’eroina. Classe 1956, dopo un’adolescenza influenzata da cattive compagnie e dal contatto con la malavita a Milano, Delogu sprofonda nel tunnel della tossicodipendenza e del crimine.

Il punto di svolta arriva con l’ingresso nella comunità di recupero di San Patrignano. Qui, dopo un percorso difficile, Walter Delogu non solo si disintossica, ma trova una nuova normalità e un senso di appartenenza. Il suo impegno e la sua lealtà lo portano a diventare in breve tempo l’autista e un fidato collaboratore di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità, stringendo con lui un legame intenso che durerà per quasi due decenni.

Proprio a San Patrignano, conobbe quella che sarebbe diventata poi sua moglie e la mamma di Andrea Delogu: Titti Peverelli. La conduttrice, nata nel 1982, ha trascorso alcuni anni della sua infanzia in comunità.

Il periodo trascorso al fianco di Muccioli lo vede coinvolto nelle dinamiche complesse e a tratti oscure della comunità, come quelle emerse durante i celebri processi. Delogu, pur riconoscendo a Muccioli il merito di avergli salvato la vita, ha avuto la forza di testimoniare in tribunale contro alcune pratiche e violenze avvenute a San Patrignano.

La vita dopo San Patrignano

Nei primi anni Novanta Walter Delogu lascia la comunità di San Patrignano con tutta la sua famiglia. Si trasferirà a Milano, dove trascorrerà qualche anno prima di ricominciare la sua vita a Rimini, dove diventerà operatore sanitario del 118, un ruolo che per lui rappresenterà non solo un lavoro stabile, ma un modo per restituire alla società l’aiuto ricevuto.

La sua missione, però, non si ferma qui. Delogu è diventato un formatore richiestissimo: gira per scuole, associazioni ed eventi per raccontare la sua storia, mettendo in guardia i giovani sui pericoli delle dipendenze, non con la teoria, ma con la forza cruda della sua esperienza vissuta. Nel 2021, ha pubblicato a quattro mani con l’avvocato Davide Grassi il libro Il braccio destro, un romanzo liberamente ispirato al suo passato burrascoso, che ha rafforzato il suo ruolo di voce contro l’abuso e gli eccessi.

Il rapporto con i figli e la perdita di Evan

La vita privata di Walter Delogu, sebbene riservata, è stata periodicamente condivisa, soprattutto in relazione alla sua rinascita. Come lui stesso ha spesso raccontato, è stata la nascita della figlia e la consapevolezza di doverle garantire un futuro sereno e stabile che gli hanno dato la forza definitiva per “rigare dritto”.

Delogu ha descritto la figlia come la sua ancora di salvezza. Dopo anni di vita avventurosa e autodistruttiva, il ritorno a casa e l’abbraccio della bambina gli davano una forza immensa, spingendolo a cercare un lavoro stabile. Nonostante il passato burrascoso e la separazione dei genitori, Andrea ha sempre mantenuto un ottimo rapporto col padre. “Mio papà teme molto il mio giudizio, vuole che noi riusciamo a vederlo non per quello che è stato ma per quello che poi si è costruito”, ha raccontato la conduttrice.

Walter, dopo la fine della relazione con Titti Peverelli, ha costruito una nuova famiglia: dal nuovo amore è nato un altro figlio Evan, scomparso tragicamente all’età di 18 anni in un incidente stradale avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini. Un dolore immenso per Delogu, che ha affidato ai social un ricordo del figlio: “Non beveva, non fumava, mi aiutava nelle mie conferenze contro le droghe traducendo articoli in inglese. Lo prendevo in giro chiamandolo talebano o angelo. Ora ho capito che eri davvero un angelo”.

