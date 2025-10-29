Morto il fratello di Andrea Delogu: Evan aveva solo 18 anni

Addio al fratellastro di Andrea Delogu: Evan aveva soltanto 18 anni ed ecco la tragedia che lo ha portato via

Un terribile lutto ha travolto Andrea Delogu: è morto suo fratello Evan. Un vero e proprio dramma, considerando soprattutto l’età. Si è spento ad appena 18 anni, vittima di un grave incidente stradale. Mentre i social dimostrano la propria vicinanza alla conduttrice e autrice, lei preferisce comprensibilmente il silenzio.

Com’è morto Evan Delogu

Il suo nome completo era Evan Oscar Delogu e, per essere precisi, era il fratellastro di Andrea Delogu. Vittima di un incidente avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini. Aveva da poco compiuto 18 anni e la sua luce, con tutta la vita davanti, si è spenta mentre era in sella della sua moto Benelli.

Il grave impatto è avvenuto questo pomeriggio, quando il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, come riporta Il Resto del Carlino. È proprio il quotidiano a offrire qualche dettaglio ulteriore sulla dinamica. Perso il controllo, si è purtroppo scontrato con un palo della luce. L’impatto gli è purtroppo stato fatale.

Scendendo nel dettaglio, sappiamo che stava percorrendo Via Vittor Pisani sulla sua 750. Non sono ancora chiare le esatte dinamiche dell’incidente e, dunque, il motivo della perdita di controllo. È stato però reso noto che indossasse regolarmente il casco. Purtroppo ciò non ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Immediato l’intervento del 118 sul posto ma i paramedici non hanno potuto far altro che certificarne il decesso. I tentativi di rianimarlo, infatti, sono risultati vani. Evan Delogu è purtroppo morto sul colpo e ora la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. In casi del genere, infatti, non è possibile riconsegnare immediatamente il cadavere ai cari.

Le parole del padre

Come detto, Andrea Delogu non ha commentato l’accaduto. La notizia è ormai di dominio pubblico ma lei preferisce vivere il proprio dolore in privato. Non è da escludere che in queste ore sia stata anche contattata dalla produzione di Ballando con le stelle. È infatti una delle concorrenti dello show di Milly Carlucci ed è probabile che non la vedremo in pista nella puntata del 1° novembre 2025.

Chi invece ha voluto scrivere pubblicamente, esprimendo in minima parte la propria immensa sofferenza, è stato Walter Delogu, padre dei due.