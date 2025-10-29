Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Marcella Bella critica i giudici di Ballando con le Stelle

Lo si può dire senza timore d’essere smentiti: Marcella Bella non sta vivendo un’esperienza positiva a Ballando con le stelle. Settimana dopo settimana, la cantante rigetta in una dichiarazione pubblica tutta la propria frustrazione.

A Domenica In ha più volte spiegato di star subendo un trattamento che ritiene ingiusto. Se tutti sono generalmente d’accordo con lei per quanto riguarda la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, si è invece aperta una discussione su tutto il resto, fino a oggi.

È evidente, però, come lei stia vivendo malissimo quest’esperienza. Non ha intenzione di mollare ma odia il fatto d’essere finita nel mirino dei giudici, a suo dire. A Ballando Segreto ha così parlato in maniera libera di tutto ciò che non funziona.

Giudici sotto accusa

Non usa mezzi termini Marcella Bella, e del resto è nota per essere molto diretta. Ha accusato i giudici di grave accanimento nei suoi confronti. Qualcosa che “comincia a essere grave”. Si sente mortificata e vorrebbe soltanto dei vostri espressi normalmente, senza dover dare giudizi tanto pesanti e svilenti.

Parlando di Carolyn Smith, ha detto: “Sei un’esperta e non dai un 2 a me e un 6 alla Coriandoli, perché altrimenti c’è qualcosa che non va. Potrei anche aggrapparmi al lampadario ma i giurati guarderebbero dall’altra parte”.

Principalmente nel mirino di Marcella Bella è finita Selvaggia Lucarelli. Ritiene d’esserle antipatica e, con un pizzico di egocentrismo, sottolinea come forse “hanno deciso di distruggermi?”. La descriva come cattiva ed è certa che Guillermo Mariotto sia “sotto i suoi piedi e fa solo quello che dice lei”.

Attacco a Rossella Erra

Ce n’è davvero per tutti, anche per Rossella Erra, colpevole tanto di urlare in maniera eccessiva quanto di dividere il tesoretto: “Non deve più urlare perché non riesco a sopportarla. Urla e basta e poi mi toglie il tesoretto. Metà se lo prende per lei e lo dà a caso. Dice che mi vuole bene e mi difende sempre. Mi volesse meno bene e mi desse il tesoretto”.

Non è però tutto nero dinanzi agli occhi di Marcella Bella. La speranza ha un nome e cognome: Alberto Matano: “Per fortuna c’è Santo Alberto Matano, che dice cose giuste. Ogni volta che parla lui, respiro. È l’unico momento nel quale posso stare serena”.

Un bel po’ di materiale utile per infiammare la puntata di sabato sera di Ballando con le stelle. Dinanzi a questa situazione, è inevitabile un intervento anche della padrona di casa. Di sicuro Milly Carlucci proverà a fare da ponte tra questi due schieramenti opposti. Difficile però pensare che si arrivi proprio ora al tanto agognato dialogo.