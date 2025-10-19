Marcella Bella non si è tirata indietro e ha accusato tutti i giudici: le loro parole sono offensive

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Marcella Bella ha criticato fortemente Ballando con le stelle

Marcella Bella si è confidata con l’amica Mara Venier a Domenica In, evidenziando tutta la propria frustrazione per il trattamento subito a Ballando con le stelle. Aveva iniziato la sua avventura con grande voglia ed energia. In breve, però, le parole dei giudici hanno avuto un peso su di lei. Nel corso delle puntate sono anche arrivate le scuse di Canino, ma il clima non è cambiato.

Ballando con le stelle, quante polemiche

Mara Venier ha subito detto all’amica d’averla vista al meglio nel corso della prima puntata. È stato però chiaro a tutti come si sia spenta dopo alcuni giudizi. Marcella Bella ha confermato d’aver mal digerito alcune accuse, considerando frasi che si sono spinte ben oltre il limite.

Inizialmente le avevano detto che non si sarebbero aspettati di vederla tanto scosciata. Poi Canino, ammettendo dopo d’aver sbagliato, l’ha paragonata a quelle donne europee che si mettevano in viaggio per il Sud America, “in cerca di bei ragazzi come Chiquito”.

In seguito le hanno poi detto che s’era spenta e al suo “risveglio” ci sono state altre critiche. Impossibile vincere, sembrerebbe. E, come se non bastasse, le è stato detto anche di sentire fin troppo il peso dei giudizi.

“Mi hanno fatto sentire come se fossi vecchia e non potessi fare certe cose, dall’alzare la gamba ad avere i vestiti corti. È un messaggio, quello che hanno dato, bruttissimo, perché cos’avranno pensato tutte le donne della nostra età. (…) Non capisco perché una donna della giuria non fa alto che provocarmi. Deve rispettare le donne e non offenderle. Mi ha tolto entusiasmo”.

Tanti auguri Chiquito

In questi giorni si è parlato molto anche di Chiquito. La battuta di Fabio Canino ha infatti colpito anche l’insegnante di ballo di Marcella Bella. Il riferimento ai giovani che ammaliavano le donne europee di cui parlava è stato tutt’altro che delicato.

In studio non ha preso la parola per scagliarsi contro i giudici e il programma. Con tono emozionato, ha invece parlato del gran giorno vissuto di recente. È infatti diventato padre: “È successo da pochi giorni. Il miglior regalo di compleanno, perché è nato proprio quando sono nato io. Si chiama Justin Michael”.

È venuto alla luce venerdì mattina, quindi il giorno prima della messa in onda di Ballando con le stelle, cui ha preso parte col cuore colmo di gioia. Come detto, poi, nessuna accusa diretta da parte sua ma spazio a una accorata difesa di Marcella Bella: “Balla come una di 30 anni. Ma poi essere sexy alla sua età non è questione di volgarità. È semplicemente ballo e poi non c’è età”.