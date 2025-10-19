Anticipazioni Domenica In del 19 ottobre, ospiti Marcella Bella ed Edoardo Leo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mara Venier

Domenica 19 ottobre torna Domenica In, il programma condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Anche in questo nuovo appuntamento la trasmissione, in onda dalle 14.00 alle 17.10 sarà ricca di ospiti e momenti emozionanti.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier

La quinta puntata di Domenica In dunque sarà ricca di ospiti importanti, ma anche approfondimenti, momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel salotto di Mara Venier arriverà Marcella Bella, cantante e concorrente di Ballando con le Stelle, accompagnata da Chiquito, ballerino con cui gareggia nello show di Milly Carlucci. L’artista si esibirà sulle note di Pelle Diamante e parlerà della sua nuova avventura televisiva.

Ospite dello show anche Enzo Iacchetti che presenterà 25 minuti di felicità, il suo libro autobiografico fra aneddoti e ricordi preziosi. In studio arriverà inoltre Edoardo Leo che parlerà del film Per te, ispirato all’emozionante storia di Mattia Piccoli, bambino di 11 anni che è stato nominato Alfiere della Repubblica per essersi preso cura di suo padre, malato di Alzheimer. Mario Calabresi parlerà del libro Alzarsi all’alba, infine Carmine Recano presenterà Noi del Rione Sanità, una nuova fiction che andrò in onda su Rai Uno a partire dal 23 ottobre.

A Domenica In il delicato tema del femminicidio

Nello spazio dedicato all’attualità ci sarà un talk dedicato ad un tema molto delicato e sempre più presente: quello del femminicidio. Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la storia di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno nel balcone di casa, a Milano. Un delitto efferato, arrivato dopo una escalation di violenza da cui, purtroppo, la modella non era riuscita a fuggire. In studio ci saranno anche la criminologa Anna Vagli, la giornalista Rita Cavallaro e Vladimir Luxuria che qualche giorno fa aveva ricordato Pamela.

Le due infatti si erano incontrate durante le riprese di un reality condotto da Luxuria dove Pamela aveva preso parte come concorrente, conquistando da subito tutti con la sua solarità. “Sono rimasta malissimo. – aveva detto la presentatrice all’Adnkronos, parlando della morte della giovane – All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici. […] Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, – ha continuato – ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole”.

Mara Venier ospiterà a Domenica In anche Nicole Limonta e Vera Squatrito, che sono rispettivamente amica e mamma di Giordana, una giovane di soli 20 anni uccisa dall’ex fidanzato. Inoltre, come in tutti gli appuntamenti con il contenitore domenicale, non mancheranno i momenti di spettacolo. Enzo Miccio renderà omaggio alla grandissima Patty Pravo, una icona di stile degli anni Settanta e una donna elegantissima. Mentre Teo Mammucari sorprenderà ancora una volta il pubblico eseguendo dei numeri di magia.