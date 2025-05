Chiquito, chi è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chiquito

Chiquito è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle dopo la vittoria nel format di Milly Carlucci e la sfida con gli altri aspiranti professionisti. Sognando…Ballando con le Stelle infatti è arrivato alla fine, incoronando il suo vincitore.

Chiquito, chi ha vinto Sognando…Ballando con le Stelle

Durante la finale del 30 maggio 2025 di Sognando…Ballando con le Stelle, Chiquito ha trionfato, arrivando al primo posto in coppia con Wanda Nara. Al secondo posto sono invece arrivati, a pari merito, Janiya, che ha danzato con Gabriel Garko, e Hugo che era in coppia con Federica Nargi.

A decretare la vittoria di Chiquito sono stati i voti della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, sommati ai voti dei Tribuni del popolo e ai voti dei social.

Ma chi è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle? Vero nome Yovanny Moreta, Chiquito è nato nel 1981 a Santo Domingo ed è un ballerino specializzato in balli caraibici.

A raccontare la sua storia è stato proprio lo stesso Chiquito che alle telecamere dello show di Milly Carlucci ha svelato le difficoltà dell’infanzia. Il ballerino ha raccontato di essere cresciuto, sino all’età di 6 anni, lontano dai suoi genitori.

Il passato difficile di Chiquito di Ballando con le Stelle

“Sono nato a Santo Domingo e nel nostro Paese è difficile riuscire a fare i tre pasti che fanno tutti: colazione, pranzo e cena – ha spiegato -. I miei genitori, sia per lavoro, ma anche per cercare un futuro migliore per noi, sono emigrati. Mio padre era nella Marina, quindi viaggiava tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, invece mia madre si trovava qui in Italia, quindi era ancora più lontana”.

I genitori inviavano i soldi alla famiglia e i figli attendevano il loro ritorno, come ha spiegato il ballerino: “Aspettavamo sempre Natale perché loro tornavano a casa e, per noi era come vedere veramente la luce, non era semplice come situazione”.

Poi tutto era cambiato con la morte del padre e la decisione della madre di far arrivare Chiquito in Italia. “All’inizio ero contento di andare via, poi prendo un aereo da solo, viaggio da solo, arrivo a Milano che sono sempre solo – ha rivelato -. Avevo freddo e non conoscevo nessuno, quando uscivo non mi dicevano neanche ciao. “Ma dove sono? In che mondo sono?”, mi chiedevo”.

Difficoltà che avevano portato Chiquito a chiudersi in sè stesso: “Tutte queste cose mi hanno causato un problema: ero proprio bloccato. Mi addormentavo sopra il petto di mia madre, non riuscivo a fare niente da solo e quando camminavo, incrociavo entrambe le ginocchia verso l’interno e per un po’ mi sono abituato a camminare così. Mia mamma non capiva, mi si era fermata la crescita”.

La rinascita sarebbe arrivata grazie alla madre, ma soprattutto al ballo, sua grande passione. Sino alla rivincita, arrivata dopo una lunga carriera e tanti sacrifici, con la vittoria a Sognando…Ballando con le Stelle. L’artista infatti sarà nel cast della trasmissione nella prossima stagione, pronto a sfidare gli altri professionisti e a ballare con i vip.