“Renato Zero a Ballando con le Stelle”: il colpaccio di Milly Carlucci

Stando alle indiscrezioni, il Ballerino per una Notte della quarta puntata di "Ballando con le Stelle" è Renato Zero

IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è una certezza per quanto riguarda gli ospiti e i Ballerini per una Notte: Milly Carlucci porta a casa un altro “colpaccio” e ospita in queste vesti il più grande di tutti, l’artista che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero Renato Zero. Dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, nella quarta puntata del dance show che va in onda sabato 18 ottobre dopo Affari Tuoi, che riprende quindi la “consueta” programmazione.

Renato Zero a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione di Renato Zero come Ballerino per una Notte nella quarta puntata di Ballando con le Stelle è stato Hit per Affari Italiani e Davide Maggio. Oltre che nella semifinale di Io Canto Family, dove sarà ospite giovedì 16 ottobre, Zero sarà a Ballando nella puntata di sabato, in partenza alle ore 21,30 (circa), dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi e Stefano De Martino.

Per la prima volta, quindi, vedremo Zero nelle vesti di Ballerino per una Notte, anche se l’artista è stato già ospite del programma in passato: grande colpaccio messo a segno dalla conduttrice, Milly Carlucci. Naturalmente l’ospitata sarà anche l’occasione d’oro per scoprire il nuovo album dell’artista, L’OraZero, che è uscito il 3 ottobre. Per Zero, è stato un periodo ricco di novità e di annunci: il 12 settembre è arrivato il brano Senza, il 30 settembre ha compiuto 75 anni e da gennaio parte il tour per la penisola. Il nuovo progetto è “un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi”.

Ballando con le Stelle, le novità della prossima puntata

La quarta puntata di Ballando con le Stelle è in preparazione: oltre all’ospitata di Renato Zero, vedremo le esibizioni. Per il momento, nessuno è stato eliminato: dopo la terza puntata, che è andata in onda sabato 11 ottobre dopo le qualificazioni del Mondiale di Calcio, al primo posto si trovano due coppie, ovvero Francesca Fialdini (vera rivelazione di questa edizione di Ballando) e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Agli ultimi posti, invece, si trovano Marcella Bella con Chiquito ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale.

Ballando con le Stelle si prepara quindi ad entrare nel “vivo”, dopo un inizio a dir poco particolare. La prima puntata è andata in onda come di consueto dalle 20.30, ma poi la partenza è stata spostata dalle 21.30 dopo Affari Tuoi, scelta logistica dell’azienda, considerando il successo de La Ruota della Fortuna, che assicura anche un traino monstre alla prima serata del sabato sera di Mediaset con Tu Sì Que Vales.

Per la ventesima edizione del programma (che è stato festeggiato anche con lo spin-off Sognando Ballando), Milly Carlucci aveva promesso di stupire i suoi affezionati spettatori con tanti ospiti e sorprese. Dal cast, ben riuscito e in grado di catalizzare l’attenzione anche durante la settimana e non solo per la messa in onda, fino agli ospiti, è questa la vera forza di Ballando: conquistare consensi puntata dopo puntata, fino a diventare un appuntamento irrinunciabile, con ospiti d’eccezione e colpi di scena inaspettati.