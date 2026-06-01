Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sul futuro della giuria

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IPA Milly Carlucci parla del futuro di "Ballando con le Stelle"

Milly Carlucci, tra i volti più amati della Rai e padrona di casa indiscussa della pista da ballo più celebre della televisione italiana, sembra non fermarsi mai.

Archiviata l’esperienza di Canzonissima, la conduttrice è già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di punta del servizio pubblico che, anno dopo anno, continua a conquistare milioni di telespettatori.

Del resto, quando si parla dello show del sabato sera, l’attenzione del pubblico si accende con largo anticipo. I fan si chiedono già quali potrebbero essere i concorrenti, i ritorni inattesi e i nuovi volti pronti a mettersi alla prova sulla pista.

A tenere banco, però, è soprattutto il futuro della storica giuria, diventata nel tempo uno degli elementi più riconoscibili e amati del programma.

E mentre iniziano a rincorrersi le indiscrezioni sui possibili cambiamenti in vista della prossima stagione, Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio, affrontando l’argomento con la consueta eleganza e quella diplomazia che da sempre la contraddistingue.

“Ballando con le Stelle”, Milly parla del futuro della giuria

Nel corso degli anni la giuria di Ballando con le Stelle è diventata uno degli ingredienti fondamentali del successo del programma. Non solo per il ruolo centrale nelle valutazioni delle esibizioni, ma anche per i giudizi spesso taglienti, i confronti accesi e le dinamiche che hanno sempre contribuito a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Proprio per questo, ogni indiscrezione sul futuro dei giudici finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento dei fan. E in vista della prossima edizione dello show, le voci non mancano.

Tra i rumor più insistenti delle ultime settimane c’è quello che riguarda Selvaggia Lucarelli, il cui nome è stato accostato a una possibile conduzione de L’Isola dei Famosi. Un’ipotesi che, qualora dovesse concretizzarsi, potrebbe mettere in discussione la sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle. Al momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni che non hanno ancora trovato conferme ufficiali.

Milly Carlucci, intervistata da Il Messaggero, ha parlato della questione giuria, spiegando che l’attenzione della produzione è attualmente rivolta alla costruzione del cast dei concorrenti: “In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale” ha spiegato.

“Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. È importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventata un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità”.

“Ballando con le Stelle”, il cast e la nuova location

Se sul fronte giuria Milly Carlucci ha preferito non sbilanciarsi, la conduttrice ha raccontato qualcosa in più sul lavoro che sta accompagnando la costruzione della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’obiettivo, dopo oltre vent’anni di successi, resta quello di continuare a sorprendere il pubblico con nuove sfide e nuovi protagonisti.

“Dopo 21 anni l’obiettivo è rinnovare la passione che siamo riusciti a suscitare nel pubblico. Dobbiamo continuare a portare novità e curiosità”, ha spiegato Carlucci, confermando che la produzione sta già lavorando a una lista di personaggi da coinvolgere nel programma. La conduttrice non ha voluto fare nomi, precisando che il team è impegnato a trasformare in realtà alcuni desideri che potrebbero entusiasmare i fan dello show.

Oltre alla scelta dei concorrenti, c’è poi un’altra questione da affrontare: quella della nuova location che ospiterà il programma. Un cambiamento importante, sul quale la Rai starebbe già lavorando per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della trasmissione.

“Cambiare casa non è facile nemmeno per una famiglia, figuriamoci per noi”, ha raccontato la conduttrice. “La Rai ci sta lavorando per trovare un ambiente che sia consono per un cast che praticamente risiede lì per mesi, tra prove e diretta. Anche il palco deve essere spazioso per accogliere le nostre esibizioni”.