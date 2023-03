Addio a Luca Bergia dei Marlene Kuntz: tutti gli amori della sua vita

Fonte: Getty Images Luca Bergia

Il mondo del rock è stato sconvolto da una terribile notizia: è scomparso Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, band iconica del panorama indipendente italiano. Una perdita importante, oltre che per i fan e gli ammiratori del gruppo, anche per la sua famiglia, alla quale era molto legato e per i suoi compagni d’avventura.

Luca Bergia, addio al batterista e fondatore dei Marlene Kuntz

È scomparso a soli 54 anni Luca Bergia, batterista e fondatore dei Marlene Kuntz. È stato con la band fino al 2020: da poco infatti si era ritirato dalla scena musicale e da allora, era diventato insegnante di Scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio.

Nato l’11 settembre 1968, insieme al chitarrista Riccardo Tesio tra i fondatori del gruppo che, col fossanese Cristiano Godano come frontman, grande successo avrebbe avuto sulla scena nazionale a partire dai primi Anni Novanta: undici gli album in studio realizzati dalla band a partire da Catartica del 1994.

L’ultimo lavoro registrato con la band era stato Lunga attesa, risalente al 2016. Nel 2020, dopo centinaia di concerti, aveva deciso di passare la mano, ed era stato sostituito da Sergio Carnevale, già batterista dei Bluvertigo. Bergia aveva cambiato vita, decidendo di cambiare vita e abbracciare una nuova missione, quella di professore di scienze.

A influenzare questa decisione anche il difficile momento dopo aver contratto il Covid. La scelta l’aveva spiegata in un lungo post sui social: “Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop (che poi sarebbero diventati due) per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente: questa l’origine dei generici “motivi personali” che vi comunicammo all’epoca. Avevo bisogno di tempo e giusta calma per poter rispondere alle inattese domande che si facevano sempre più pressanti e urgenti alla mia mente”.

“Ringrazio Cristiano e Riccardo – proseguiva il post che hanno capito e permesso di mettere tutto in stand by per concedermi del tempo che fosse solo mio. Sinceramente non mi sentivo pronto, né fisicamente né creativamente, per affrontare l’ennesimo disco cruciale: da un versante il precipizio del fallimento, dall’altro uno sperabile successo, per quel che possa significare al giorno d’oggi una parola così inconsistente”.

Fonte: Ansa

Luca Bergia, una vita lontano dai riflettori: i suoi grandi amori

Non si conoscono molti dettagli della vita privata di Luca Bergia, che ha sempre tenuto la sfera sentimentale lontana dai riflettori. Il batterista aveva due figli di 15 e 10 anni, Tommaso e Alessandro, i suoi grandi amori, e lascia il fratello Antonello e la sorella Elisabetta.

Il fondatore dei Marlene Kuntz non ha mai pubblicizzato troppo le sue relazioni, ma era fortissima l’amicizia con Cristiano Godano e Riccardo Tesio: “Siamo tutti molto amici, come fratelli. Siamo cresciuti insieme, c’è un legame che va oltre il lavoro”, aveva dichiarato in un’intervista.

Non sono note al momento le cause del decesso, così come rimane da stabilire la data dei funerali, che si terranno in forma privata.