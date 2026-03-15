Francesca Fialdini a Canzonissima, la proposta di Milly Carlucci in diretta tv

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini torna a lavorare con Milly Carlucci. Dopo l’ottimo percorso di qualche mese fa a Ballando con le Stelle, dove si è classificata al secondo posto, la giornalista Rai è stata invitata dalla conduttrice alla nuova edizione di Canzonissima, in partenza il prossimo 21 marzo. Una proposta importante che Milly ha voluto fare a Da noi…a ruota libera, il programma della domenica condotto dalla Fialdini. Una scelta che ha sorpreso, ma allo stesso tempo entusiasmato, Francesca.

Milly Carlucci invita Francesca Fialdini a Canzonissima

Francesca Fialdini sarà a Canzonissima 2026, il revival del celebre format che ha segnato la tv italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Milly Carlucci non ha mai nascosto la sua stima e ammirazione per la collega più giovane e ha voluto personalmente invitarla nel suo nuovo show con cui sfiderà (ancora una volta) Amici di Maria De Filippi.

“Ci sarà un cast di interpreti meraviglioso e noi sceglieremo la canzonissima di puntata – ha spiegato Milly a Da noi…a ruota libera – Ci sarà un panel di giurati. Tra questi Pierluigi Pardo, Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo. E vorrei ci fossi anche tu Francesca”.

Una proposta che inizialmente ha spiazzato la Fialdini ma poi la sorpresa ha lasciato spazio all’entusiasmo. “Certo che vengo, sì, sì, sì. Mille volte sì”, ha detto raggiante. Del resto la 46enne non è solo una talentuosa giornalista ma anche una donna di spettacolo.

Francesca ha messo in mostra le sue doti di ballerina a Ballando con le Stelle ma è pure una buona cantante. Una che di musica se ne intende ed è quindi pronta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza televisiva. Dove potrà farsi conoscere ancora di più dal pubblico, che l’ha già amata in pista al fianco di Giovanni Pernice.

Il ritorno di Canzonissima in tv

Canzonissima torna in tv a cinquant’anni dalla sua ultima edizione, andata in onda nella stagione televisiva 1975-1976 e condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Mike Bongiorno e Topo Gigio.

Al centro del varietà, come sempre, la competizione. Ogni puntata vedrà dodici artisti sfidarsi a colpi di cover, reinterpretando i capolavori che hanno segnato la storia musicale del nostro Paese.

La valutazione delle performance seguirà un binario innovativo e democratico: i brani saranno giudicati dai cantanti stessi, in una sorta di confronto tra pari, ma il peso determinante sarà affidato al pubblico dei social network, trasformando la visione domestica in un’esperienza interattiva proprio come accade a Ballando con le Stelle.

Sebbene sia prevista una giuria fisica in studio, quest’ultima avrà un ruolo più di accompagnamento e critica costruttiva che di voto insindacabile, lasciando alla musica il compito di parlare da sé.

Le esecuzioni saranno rigorosamente dal vivo, supportate da una grande orchestra che darà lustro all’Auditorium del Foro Italico a Roma.

Tra i concorrenti confermati figurano Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri e Arisa. L’appuntamento è fissato: sabato 21 marzo la musica torna di nuovo grande protagonista su Rai 1.