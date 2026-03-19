Canzonissima, Milly Carlucci chiama Caterina Balivo: chi sono gli altri magnifici 6, regolamento, quando inizia

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IPA Milly Carlucci conduce "Canzonissima"

Tutto pronto per la nuova edizione di Canzonissima. La prima serata del sabato apre le porte alla nuova versione dello show cult targato Rai con la conduzione di Milly Carlucci.

Un tuffo nel passato che strizza l’occhio al presente con un cast di artisti ricchissimo e i Magnifici 7: un gruppo di esperti pronto a commentare e a votare le esibizioni. L’ultimo nome svelato proprio dalla conduttrice è quello di Caterina Balivo. Scopriamo chi sono gli altri sei e come funziona il programma.

Come funziona “Canzonissima”

C’è qualcosa di profondamente familiare e allo stesso tempo nuovo nella struttura di Canzonissima. Il ritorno dello show guidato da Milly Carlucci gioca proprio su questo equilibrio: sei puntate, un grande classico della tv italiana e un racconto musicale che punta tutto sulle emozioni prima ancora che sulla competizione.

Sul palco gli artisti vengono chiamati a cantare e reinterpretare brani che fanno parte della memoria collettiva. Ma non si tratta semplicemente di cantare: ogni esibizione nasce da una scelta personale. Ogni puntata, infatti, ha un tema diverso.

Il tema della prima puntata è la canzone del cuore, quella di altri artisti che ha ispirato la loro carriera. Si passa poi a la dedica, una canzone di altri da dedicare a qualcuno o a qualcosa di speciale, e al primo successo: il brano del proprio repertorio con cui è iniziato il rapporto con il pubblico.

La quarta puntata gioca con la rivincita di Sanremo: una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente. Mentre il penultimo tema è la canzone che avrei voluto scrivere io: un brano amato e ammirato che ogni artista avrebbe voluto firmare. Per concludere, Il tuo più grande successo: il brano simbolo della propria carriera.

A fine serata arriva il momento più atteso: l’elezione della Canzonissima di puntata, quella destinata a conquistarsi un posto diretto in finale. A decidere non è una sola voce, ma un mix di sguardi che racconta bene lo spirito dello show: quello dei Magnifici 7, quello degli stessi artisti in gara, chiamati a mettersi in gioco anche nel giudizio sugli altri, senza potersi votare, e quello del pubblico da casa, che partecipa in tempo reale attraverso i social.

“Canzonissima”, il cast e i nomi dei Magnifici 7

Il cuore pulsante di Canzonissima è prima di tutto il cast: un mix di voci e personalità che attraversa generazioni e generi diversi. Sul palco sono pronti ad alternarsi artisti amatissimi come Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri e Fausto Leali, accanto a nomi più contemporanei come Michele Bravi, Leo Gassmann ed Elettra Lamborghini.

E ancora Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo, fino all’energia fuori dagli schemi di Elio e le Storie Tese e dei Jalisse. Un gruppo eterogeneo che promette di tenere insieme nostalgia e attualità, grandi classici e riletture più pop.

A commentare e guidare il racconto delle esibizioni ci sono poi i Magnifici 7, personalità del mondo dello spettacolo pronte ad aggiungere sguardi e gusti diversi. Ne fanno parte Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo e Giacomo Maiolini.

A chiudere il cerchio è Caterina Balivo, ultimo nome annunciato direttamente da Milly Carlucci: la conduttrice de La volta buona entra così ufficialmente nel gruppo portando con sé uno sguardo televisivo contemporaneo e molto vicino al pubblico.

Quando inizia “Canzonissima”

La prima puntata di Canzonissima è programmata per la prima serata di sabato 21 marzo: lo show va in onda su Rai 1 introno alle 21 e 30 e può essere seguito anche su Rai Play.