Canzonissima, anticipazioni del 28 marzo: cantanti e ospiti della seconda puntata

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IPA Milly Carlucci conduce "Canzonissima"

Dopo una prima puntata piena di emozioni e ottima musica, Milly Carlucci torna con il secondo appuntamento di Canzonissima. Il programma Rai va in onda in prima serata con nuove esibizioni, un parterre di opinionisti pronto a commentare le performance e quell’atmosfera ritrovata che richiama uno dei format cult nati negli anni ’50.

Uno sguardo contemporaneo che, per questa nuova puntata, si arricchisce anche della presenza di grandi ospiti e di un omaggio toccante a Gino Paoli. Ecco le anticipazioni della puntata del 28 marzo.

“Canzonissima”, le anticipazioni del 28 marzo

Dopo un debutto attesissimo che non ha deluso le aspettative, Milly Carlucci torna in prima serata con la seconda puntata di Canzonissima e, questa volta, si parla dritto al cuore. Il tema della serata sono infatti le dediche, e basta questo a cambiare completamente il tono delle esibizioni: ogni brano diventa una storia personale, un ricordo, un messaggio lasciato in musica.

Come di consueto, a decidere quale sarà la “canzone della serata” non è un solo punto di vista, ma un piccolo ecosistema di sguardi. Ci sono i Magnifici 7, formati da Claudio Cecchetto, Caterina Balivo, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo e Giacomo Maiolini, e poi gli stessi artisti in gara, chiamati a mettersi in gioco anche nel giudizio reciproco (senza poter votare se stessi). Ma non solo: a votare è anche il pubblico, che continua a dire la sua attraverso i social.

In questa puntata c’è spazio anche per gli ospiti. In studio l’esibizione di Vanessa Scalera, protagonista di Imma Tataranni, ma anche il cast di Notre Dame de Paris, che porta sul palco un assaggio di uno dei musical più amati di sempre.

Ma il momento più intenso è quello dedicato a Gino Paoli, scomparso lo scorso 24 marzo. Un omaggio musicale ed emotivo per ricordare una delle voci più riconoscibili della canzone italiana, ma anche un modo per fermarsi, almeno per qualche minuto, dentro a quello che la musica sa fare meglio: custodire la memoria.

“Canzonissima”, le canzoni portate dai cantanti

Il tema della seconda puntata è la dedica: ogni artista parte da un brano già noto e lo rilegge in chiave personale per poterlo dedicare a qualcuno, o qualcosa, che ritiene importante e fondamentale nella propria vita.

In questo contesto Arisa e Irene Grandi pescano entrambe dal repertorio di Francesco De Gregori, scegliendo rispettivamente La leva calcistica della classe ’68 e La donna cannone: due brani molto diversi ma uniti da una scrittura fortemente narrativa che lascia spazio all’interpretazione.

Michele Bravi si muove invece nel mondo di Lucio Dalla con Se io fossi un angelo, mentre Paolo Jannacci riprende Vengo anch’io (no tu no), firmata dal padre Enzo Jannacci.

Sul fronte dei grandi classici della canzone italiana, Fausto Leali porta Almeno tu nell’universo, Leo Gassmann Tanto pe’ cantà ed Enrico Ruggeri Quello che le donne non dicono, mentre Malika Ayane sceglie Fotoromanza, spostandosi su un immaginario più rock.

C’è poi chi cambia registro: Vittorio Grigolo si confronta con E lucevan le stelle, portando in scaletta la dimensione lirica, mentre Elettra Lamborghini punta su Alta marea. Chiudono i Jalisse con Per sempre sì, canzone vincitrice di Sanremo 2026, e Fabrizio Moro con Anima fragile.

Dove vedere “Canzonissima”

L’appuntamento con la seconda puntata di Canzonissima è per stasera, sabato 28 marzo, alle 21:30 su Rai 1. La puntata può essere seguita anche su RaiPlay.