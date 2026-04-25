Anticipazioni Canzonissima del 25 aprile: le canzoni scelte per la finale

IPA Milly Carlucci

Stasera si chiude il cerchio. Dopo settimane di sfide, emozioni e qualche brivido lungo la schiena, Canzonissima arriva alla sua grande finale in grande stile: sabato 25 aprile alle 21,30 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, con Milly Carlucci al timone di una serata imperdibile.

Prima di tutto, facciamo il punto della situazione: chi si è guadagnato il pass per questa notte? L’ultimo biglietto è andato a Leo Gassman, che con Un Senso ha vinto la quinta puntata e ora si presenta alla finale con tutta la grinta del caso. Ad attenderlo ci sono già Arisa con due carte in mano – La Notte e La leva calcistica della classe ’68 – più Fabrizio Moro con Il mio canto libero e il tenore Vittorio Grigólo con una Caruso da pelle d’oca. Insomma, non esattamente una passeggiata di salute.

Canzonissima, anticipazioni del 25 aprile

Ma è il concept di questa finale a rendere la serata davvero speciale. Il tema scelto è Il successo del cuore: ogni artista porterà sul palco non la canzone più famosa in assoluto, ma quella più significativa della propria carriera. Quella che racconta chi sei, da dove vieni, cosa hai attraversato. È una differenza sottile ma enorme, perché una cosa è cantare per vincere, un’altra è cantare per dire qualcosa di vero.

E allora ecco la lista delle canzoni in gara per la prima manche: da Margherita di Riccardo Cocciante a Peter Pan di Enrico Ruggeri, da Mi manchi di Fausto Leali a Bruci la città di Irene Grandi. E poi ancora Voilà di Elettra Lamborghini, Genitori 3 di Michele Bravi, Fiumi di Parole dei Jalisse – sì, proprio loro, benvenuti, ormai ossessionati da quasi 30 anni – e la ciliegina (decisamente sopra le righe) di Elio e le Storie Tese con Servi della gleba. Qualcosa ci dice che quella non sarà un’esibizione qualunque.

La seconda manche

Se nella prima parte si elegge la Canzonissima di puntata, nella seconda si va a caccia del titolo vero: la Canzonissima campione dell’edizione. Le sei vincitrici delle puntate precedenti si sfidano fino alla fine, e a questo punto ogni voto conta doppio, emotivamente parlando.

A commentare le esibizioni ci sarà una giuria tutt’altro che anonima: Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, e poi Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo, che – colpo di scena – si esibiranno cantando un pezzo di E la vita la vita, la storica sigla di Cochi e Renato. Sarà tenero. Forse anche un po’ imbarazzante. Sicuramente indimenticabile.

Eurovision e ospiti d’eccezione

La serata ospiterà anche Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, la coppia che condurrà per l’Italia la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest a Vienna (dal 12 al 16 maggio). Con loro, Sal Da Vinci, che rappresenta il nostro paese con Per sempre sì. E poi Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest 2026 con Superstar, scritta nientemeno che con Boy George.

A fare da cornice sonora, l’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, con le coreografie firmate da Matteo Addino. Tutto pronto, quindi. Stasera si canta sul serio.