Chi è Giacomo Maiolini e cosa fa a Canzonissima

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IPA Giacomo Maiolini

Giacomo Maiolini ha dettato il ritmo del mondo da oltre 40 anni. Nato l’8 marzo 1963 a Pedrocca, un piccolo angolo della Franciacorta bresciana, questo “ragioniere della danza” ha trasformato una passione nata tra i banchi di scuola in un impero globale chiamato Time Records. Fondata nel 1984, la sua etichetta è l’anima della discografia indipendente italiana, collezionando Grammy Awards, dischi di diamante e primati che ancora oggi restano imbattuti.

Chi è Giacomo Maiolini

Una carriera lunghissima, quella di Giacomo Maiolini, in cui ha creato mondi nuovi. Nel 1985, con il brano Fly to me, è stato il primo italiano a pubblicare un disco in Giappone, dando vita al fenomeno Eurobeat. Un genere che è diventato un vero culto sociologico, con oltre 30 milioni di compilation vendute solo nel mercato nipponico. Ma il suo tocco magico non si è fermato a Oriente. Maiolini è l’unico discografico italiano ad aver conquistato per ben quattro volte la vetta della prestigiosa classifica di vendita inglese, portando al successo planetario progetti come The Outhere Brothers e Black Legend.

La sua abilità nel capire il mercato lo ha portato a collaborare con i giganti: dalla storica Deejay Parade con Albertino alla reunion del Deejay Time nel 2014, fino ai traguardi dell’era streaming. Basti pensare a Nevermind di Dennis Lloyd, che ha superato il miliardo di ascolti su Spotify, un record storico per un’indipendente italiana.

Il ruolo a Canzonissima 2026

Oggi, nel 2026, ritroviamo Giacomo Maiolini in una veste nuova ma profondamente coerente: quella di giudice e mentore a Canzonissima. Dopo aver portato sul palco di Sanremo icone come Bob Sinclar e Gigi D’Agostino, segnando lo sdoganamento definitivo della dance d’autore, Maiolini mette la sua esperienza quarantennale al servizio del talento. Un colpo non da poco per Milly Carlucci, che riporta su Rai1 un format storico per la tv nazionale e non ha voluto davvero lasciare niente al caso.

A Canzonissima, il suo ruolo è quello dell’orecchio assoluto, che scova la potenzialità commerciale dietro un’emozione, proprio come ha fatto recentemente con i remix virali di Loretta Goggi e Ivana Spagna o la versione club di Amici per Sempre dei Pooh.

La vita privata e l’impegno sociale

Ma chi è Giacomo Maiolini fuori dagli studi di registrazione? È un uomo che ha saputo trasformare il successo in solidarietà. Attraverso la sua associazione Time To Love, ha sostenuto la nascita di cliniche a Bali e progetti cardiochirurgici per bambini, dimostrando che la musica può davvero salvare vite. Questa dedizione gli è valsa l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

La sua vita è oggi racchiusa nelle pagine del libro Mai avuto tempo, edito da Feltrinelli, dove racconta con onestà anche i momenti privati, come la relazione con la giornalista Manuela Moreno, conclusasi a un passo dalle nozze per la difficoltà di conciliare due mondi intensi come i loro. Per lei si è trattato del terzo matrimonio non compiuto: in questo caso, pare che abbiano deciso di dividere le loro strade perché troppo distanti. Lui abita ancora a Brescia mentre lei risiede a Roma.