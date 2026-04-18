Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci

Un nuovo appuntamento con Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda questa sera, sabato 18 aprile, con la quinta puntata dello show musicale che ha conquistato settimana dopo settimana una grande fetta di pubblico, nonostante la concorrenza spietata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti e scaletta della serata sono già decisi, mentre si vola verso la finale dello show, prevista per sabato 25 aprile.

Canzonissima, le anticipazioni del 18 aprile

Musica e grandi emozioni sono gli ingredienti di Canzonissima, che questa sera torna in onda con la quinta puntata. Filo conduttore dell’appuntamento “La canzone che avrei voluto scrivere io”, che guiderà artisti e ospiti in un viaggio tra i brani più iconici della musica italiana.

Tra i momenti più attesi della serata c’è senza dubbio il monologo di Serena Rossi, che porterà sul palco un contributo artistico intenso e personale. L’attrice e cantante accompagnerà il pubblico in un viaggio nella tradizione musicale partenopea attraverso un dialogo sulle canzoni napoletane, raccontandone il valore culturale e l’impatto emotivo. A rendere ancora più speciale la sua partecipazione sarà l’interpretazione di Reginella, brano simbolo della tradizione napoletana.

Spazio anche a un omaggio alla storia della televisione italiana, con un tributo a Loretta Goggi, una coreografia sulle note di Taratapunzi-e e una performance di Francesca Fialdini che si esibirà sulle note del grande classico Maledetta primavera.

A determinare le sorti della gara ci sono sempre i “Magnifici 7”, giuria formata da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, insieme agli stessi concorrenti e al pubblico da casa, chiamato a esprimersi attraverso i social.

Canzonissima, le canzoni della quinta serata

La serata sarà ricca di esibizioni e grandi nomi della musica italiana: tra i protagonisti più attesi c’è anche Riccardo Cocciante, che si esibirà a Canzonissima dopo la piccola polemica che aveva preceduto l’inizio del programma, che interpreterà Il cielo in una stanza.

Accanto a lui saliranno sul palco gli artisti che sono stati protagonisti delle prime puntate, con una selezione che attraversa decenni di musica italiana. Da Enrico Ruggeri, che porterà A muso duro, a Fabrizio Moro, che si esibirà sulle note Ma il cielo è sempre più blu, passando per Leo Gassmann, con Un senso.

E ancora, Michele Bravi, interpreterà I migliori anni della nostra vita, Fausto Leali, La valigia dell’attore, Malika Ayane, porterà Nel blu dipinto di blu, mentre Irene Grandi, un altro grande successo di Vasco Rossi, Albachiara. Elettra Lamborghini, si misurerà con Tanti auguri, mentre Arisa – che si è aggiudicata la vittoria di ben due puntate con La notte e La leva calcistica della classe ’68 – salirà sul palco con il brano Nei giardini che nessun sa. Infine Vittorio Grigòlo canterà Perdere l’amore, e i Jalisse propongono Vacanze romane.

Dove e quando vedere Canzonissima

La quinta serata di Canzonissima è in programma sabato 18 aprile in prima serata alle 21.30 su Rai1. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere le singole esibizioni e i momenti più belli nella pagina dedicata allo show.