Canzonissima 2026, la verità sulla partecipazione di Riccardo Cocciante

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Riccardo Cocciante e Milly Carlucci

Il ritorno di Canzonissima sul piccolo schermo è, senza ombra di dubbio, l’evento televisivo più atteso della primavera 2026. L’operazione nostalgia orchestrata da Milly Carlucci riporta nelle case degli italiani quel sapore di varietà d’altri tempi, ma con quel tocco di freschezza tipico delle competizioni moderne. Eppure, a pochi giorni dal debutto, esplode il caso che sta già agitando i corridoi di Viale Mazzini: che fine ha fatto, o meglio, quale sarà il vero ruolo di Riccardo Cocciante?

La precisazione di Riccardo Cocciante

Tutto ha avuto inizio solo pochi giorni fa, quando la “Generale” Milly Carlucci ha svelato con orgoglio la lista dei protagonisti che si sfideranno a colpi di cover e grandi successi. Il nome di Riccardo Cocciante era stato presentato come il fiore all’occhiello dell’annuncio, il primo grande colpo per nobilitare il cast e assicurare un livello qualitativo altissimo alla gara. Ma la gioia dei fan è durata il tempo di un battito di ciglia, interrotta proprio dai chiarimenti arrivati dal diretto interessato in una recente intervista concessa ad Ansa.

Il Maestro ha infatti chiarito di non essere un concorrente, definendosi invece un ospite speciale. Una distinzione che non è affatto un dettaglio semantico, ma una netta divergenza di sostanza rispetto a quanto comunicato inizialmente dalla Rai. Giuseppe Candela, inoltre, sottolinea su X che l’artista abbia firmato per sole due puntate.

Una questione di prestigio e carriera

Le parole di Cocciante non lasciano spazio a interpretazioni molteplici sulla sua volontà d’artista. Ha infatti sottolineato come, alla sua età e con la sua carriera, non ritenga opportuno mettersi nuovamente in concorso. Il paragone con il Festival di Sanremo è stato immediato: se non ha accettato la gara sul palco dell’Ariston, preferendo eventualmente il ruolo di ospite, non si comprende perché dovrebbe derogare a questa regola per il ritorno di Canzonissima. Non dimentichiamo che questo è un anno importantissimo per lui, che compie 80 anni e festeggia con il ritorno di Notre-Dame de Paris nei teatri e con un nuovo album di inediti.

Il dubbio che ora attanaglia il pubblico riguarda l’origine di questo cortocircuito. Si è trattato di un improvviso dietrofront del cantante o di un clamoroso errore di comunicazione da parte del team di Milly Carlucci? Si potrebbe ipotizzare che la produzione possa aver involontariamente forzato la mano, annunciando Riccardo Cocciante tra i concorrenti per dare lustro immediato allo show e sperando di convincerlo in un secondo momento. Possiamo invece escludere che l’intenzione fosse quella di ingannare il pubblico, perché comunque la presenza di Riccardo Cocciante è prevista come annunciato.

Verso il debutto di Canzonissima

Cosa significhi concretamente essere un “ospite speciale” all’interno di un format che prevede sfide a tema in ogni puntata resta un mistero. Potrebbe trattarsi di una presenza fissa che si esibisce fuori gara, agendo quasi da mentore per gli altri artisti, oppure di una singola apparizione magistrale per l’evento di apertura o la finalissima.

In ogni caso, il prestigio di Riccardo Cocciante rimane il valore aggiunto di un’edizione che, tra polemiche e grandi aspettative, rappresenta un grande ritorno televisivo. Milly Carlucci, maestra nel gestire le crisi, dovrà ora fare chiarezza per non deludere un pubblico che aspetta di vedere come ha trasformato il format per riportarlo su Rai1, al sabato sera, contro Amici di Maria De Filippi.