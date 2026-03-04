Una storia d'amore cinematografica, che sembra tratta da "Sliding Doors". Un battito d'ali di farfalla e Cocciante ha incontrao la donna della sua vita, che rifugge ogni riflettore

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è le moglie di Riccardo Cocciante: più di 50 anni d'amore

Se si parla di Riccardo Cocciante, il pensiero non può che andare alla sua ampia discografia. I brani che ha scritto e cantato per decenni hanno segnato la storia della musica italiana moderna. Ancora oggi amatissimo e decisamente in attività, con un pubblico adorante.

Al tempo stesso, però, parlare di questo maestro del nostro panorama artistico spinge anche a interrogarsi sul suo privato. Chi è il grande amore della sua vita? Il suo nome è Catherine Boutet. Il destino li ha posti sulla stessa strada un po’ per caso, ed ecco cosa sappiamo di lei.

Catherine Boutet, chi è

Da più di 50 anni Catherine Boutet è al fianco di Riccardo Cocciante. Non possiamo parlare di lei come di una figura in vista, anzi. È una donna molto riservata, che lascia volentieri il palco alla sua dolce metà.

Non ha mai desiderato godere del riflesso delle tante luci posizionate su Cocciante. Una scelta ben consapevole, che forse ha contribuito a tutelare il loro rapporto. Quest’ultimo è stato tutt’altro che semplice, certamente, tenendo conto della vita da giramondo cui è costretto un artista del suo calibro.

Per quanto sia conosciuta al grande pubblico prevalentemente come “moglie di”, sappiamo di Catherine Boutet che è di origine francese (come il cognome suggerisce ampiamente). Ha lavorato per molti anni in una casa discografica a Parigi, dove ha tentato, molti anni fa, anche la carriera attoriale, limitata al teatro.

Come si sono conosciuti Cocciante e sua moglie

Del loro primo incontro ha parlato lo stesso Riccardo Cocciante che, intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto riferimento a un amore nato per caso. Catherine lavorava come attrice al tempo e stava per partire alla volta degli Stati Uniti. Lì avrebbe iniziato gli studi presso una scuola di New York.

Un momento che avrebbe potuto segnare per sempre le loro vite. Il fato avrebbe potuto spingerli ben lontani l’uno dall’altra. Accadde però qualcosa di diverso, con la donna di colpo a Roma per salutare sua sorella. Questa deviazione la portò a incontrare Cocciante: “Decise poi di non partire e stare con me. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”.

Un vero e proprio colpo di fulmine, dunque. Una storia da romanzo o pellicola. I due non si sono mai lasciati, arrivando a sposarsi nel 1983. Tre anni dopo, poi, è nato il loro unico figlio, David. Della coppia sappiamo che ha scelto di vivere in Irlanda, a Dublino per la precisione.

Questa non è stata però l’unica casa che hanno condiviso. Hanno infatti vissuto in Francia, così come negli Stati Uniti. Il tutto nel rispetto di due animi un po’ vagabondi. Del resto Cocciante è nato a Ho Chi Minh City (al tempo Saigon), da padre italiano e madre francese. Il primo approccio con Roma risale a quando aveva 11 anni.

Il figlio David

Come detto, la coppia ha avuto un figlio dopo tre anni dal matrimonio. Il suo nome è David, che ha scelto come sua madre di tenersi lontano dai riflettori. Ha voluto seguire un percorso proprio, senza cimentarsi nel mondo della musica.

Oggi vive negli Stati Uniti e lavora come graphic designer, muovendosi tra musica e cultura in genere. Ecco alcune parole del padre sul loro rapporto: “Noi artisti siamo una buona erba cattiva. Bisogna prenderci con le pinze. La nostra prole non ha vita facile. Lui sfugge felicemente al suo destino. A 34 anni è diventato un talentuoso designer”.