La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira accolgono un ospite speciale. Emozione in studio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Alla Ruota della Fortuna è il gioco a scandire la serata tra tabelloni e round: ma la puntata dell’11 marzo regala anche una sorpresa che cambia per un momento il ritmo dello studio. Tra concorrenti pronti a sfidarsi e il pubblico che segue ogni parola sul tabellone, Gerry Scotti e Samira accolgono infatti un ospite speciale: Riccardo Cocciante.

La musica prende così il posto del gioco per qualche minuto, regalando allo studio un momento di grande emozione. E quando la partita riprende il suo corso fino al finale della Ruota delle Meraviglie, non manca il colpo di scena.

“La Ruota della Fortuna”, Cocciante emoziona lo studio

La puntata dell’11 marzo de La Ruota della Fortuna si apre, come di consueto, sulle note dei Fortuna Five e con i tre concorrenti pronti a giocarsi la partita sotto lo sguardo di Gerry Scotti. A difendere il titolo di campionessa c’è Martina, mentre a sfidarla arrivano Samuel, finanziere originario di Catanzaro ma ormai milanese d’adozione, e Francesca, anche lei da Milano.

Come sempre, a dare il via alla serata è l’ingresso in studio di Samira, che per l’occasione sceglie un look elegante e minimale, quasi da ufficio: camicia azzurra chiara e gonna a tubino nera.

Il gioco parte con i round iniziali, il Giramondo e la manche dedicata agli animali, ma l’aria in studio lascia presto intuire che la puntata ha qualcosa di diverso. Gerry Scotti, infatti, questa volta ha preparato qualcosa di speciale per il pubblico in studio.

Il round musicale è infatti dedicato a Riccardo Cocciante, e poco dopo la sorpresa prende forma: è proprio il cantautore a entrare in studio.

Per il pubblico è un momento speciale. Cocciante regala due esibizioni dal vivo: un omaggio al suo celebre musical Notre Dame de Paris, che continua a riempire i teatri da anni, e l’intramontabile Se stiamo insieme.

Gerry Scotti non nasconde l’emozione: “È un onore poterti ospitare, grazie davvero di cuore. Il pubblico è rimasto davvero a bocca aperta. Sanno che io spesso scherzo, ma nelle mie puntate tu sapessi quante volte vieni nominato per una canzone, per un ritornello o per un titolo: sei sempre nei nostri cuori“.

Francesca affronta la Ruota delle Meraviglie

Dopo la parentesi musicale che ha conquistato lo studio, il gioco riprende il suo ritmo tra tabelloni e round sempre più decisivi. Alla fine ad avere la meglio è Francesca, che chiude la partita con 19.400 euro e conquista il titolo di campionessa della serata.

Per lei arriva così il momento più atteso: quello della Ruota delle Meraviglie, il finale che può cambiare le sorti della partita.

Il tema delle tre frasi di serata è “Venti”, ma l’emozione si fa sentire. Francesca riesce a indovinare soltanto la terza, assicurandosi comunque almeno una busta verde.

Gerry Scotti decide di mostrare prima il contenuto delle buste rosse. Parte dalla numero uno, dove si nascondono 5mila euro, ma subito dopo cambia strategia e apre la busta verde della concorrente.

Dentro ci sono 1.000 euro, che portano il totale della serata a 20.400 euro.

A quel punto resta la curiosità per l’ultima busta rimasta chiusa. Prima di svelarla, Scotti torna sulla frase appena indovinata, che faceva riferimento al numero 20 nella smorfia, simbolo di festa.

“Ma voi credete a queste cose?”, chiede sorridendo. Samira annuisce, e il conduttore aggiunge: “Nessuno può scrivere un copione. Tutto quello che succede qui davanti ai vostri occhi è casuale, e il pubblico ne è testimone”.

Poi arriva la rivelazione: proprio la busta numero due conteneva il premio più alto, 100mila euro.