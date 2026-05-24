Quando finisce Domenica In 2026

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier a Domenica In

Anche nella stagione televisiva 2025-2026 si avvicina il momento dei saluti per Domenica In, lo storico contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. Dopo mesi di interviste, ospiti, musica e momenti emozionanti, il programma si prepara alla consueta pausa estiva.

Secondo la programmazione Rai, e come confermato in diretta dalla padrona di casa, l’ultima puntata di questa edizione andrà in onda domenica 31 maggio 2026, chiudendo ufficialmente un’edizione contrassegnata da buoni momenti televisivi ma anche da qualche difficoltà di troppo.

Dunque, come da tradizione, il programma domenicale accompagnerà il pubblico fino alle soglie dell’estate, mantenendo la collocazione pomeridiana che da anni rappresenta uno degli show più chiacchierati del weekend televisivo italiano.

Pure quest’anno la Venier si è confermata il volto simbolo della trasmissione, il centro dell’intero format, nonostante l’ingresso di Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Non è stato semplice concretizzare quell’idea di una Domenica In corale: il perno di tutto è rimasto Zia Mara.

Mara Venier lascia o resta a Domenica In?

Nonostante i buoni ascolti registrati anche in questa stagione televisiva, da mesi si rincorrono indiscrezioni sul futuro di Domenica In e sul possibile addio di Mara Venier. La 75enne ha confermato che la Rai le avrebbe chiesto di restare anche per la prossima stagione, ma la decisione non sarebbe ancora stata presa.

In una recente intervista ha spiegato di sentire il bisogno di rinnovare profondamente il programma, soprattutto perché il modello delle grandi interviste, che per anni ha rappresentato l’identità di Domenica In, oggi è stato replicato ovunque.

“Sono molto onorata che la Rai mi chieda di rimanere, è importante. Sta a me capire se farla o come farla, certamente va rivista – le parole della Venier – Non è una questione di squadra ma di impostazione del programma. Il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste, hanno sempre funzionato, ma adesso le interviste le vedi in tutti i programmi e le fanno tutti. Quando ho cominciato eravamo gli ‘unici'”.

Nella puntata del 24 maggio di Domenica In, quando l’ospite Rosanna Fratello ha fatto riferimento alla questione, Zia Mara ha preferito non rispondere. Una scelta definitiva non è stata ancora presa. Per la Venier si tratta della sua trasmissione del cuore, quella che le ha cambiato la carriera e la vita, e non è semplice lasciarla andare.

Cosa andrà in onda dopo Domenica In e quando torna in tv

Con la conclusione della stagione, Rai 1 si prepara come sempre alla programmazione estiva. Dopo l’ultima puntata di Domenica In, il palinsesto domenicale verrà progressivamente sostituito da repliche, speciali e programmi pensati per i mesi più caldi.

La pausa durerà per tutta l’estate, in attesa della nuova stagione televisiva che dovrebbe ripartire a settembre 2026. Si è vociferato di una sostituzione con Alberto Matano e Andrea Delogu ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Ad oggi, quindi, il futuro di Domenica In resta un’incognita.

Nel frattempo, il pubblico si prepara all’ultima puntata stagionale di Domenica In, tradizionalmente ricca di ospiti, saluti e momenti celebrativi. Un appuntamento che, anno dopo anno, segna simbolicamente la fine della stagione tv italiana e l’inizio della pausa estiva per milioni di telespettatori.