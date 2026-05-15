Mara Venier e la rottura con Domenica In, ormai non è più casa: la richiesta della Rai

Rimane o lascia? La questione di Mara Venier che abbandona "Domenica In", e poi rimane, è diventata un vero tormentone. Cosa pensa davvero

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Ansa Mara Venier

Sono 17 edizioni, migliaia di domeniche insieme e un rapporto con il pubblico che pochi conduttori possono vantare. Eppure Mara Venier si trova oggi a un bivio inaspettato, chiedendosi – forse stavolta definitivamente – se restare alla guida di Domenica In o chiudere definitivamente un capitolo lungo quasi vent’anni. La risposta, almeno per ora, non c’è.

La richiesta della Rai

Intervenuta telefonicamente nell’ultima puntata di Non è la tv, il format di approfondimento di Fanpage, la conduttrice veneziana ha confermato di essere stata contattata direttamente dalla Rai con una richiesta ufficiale di proseguire alla guida del programma domenicale anche nella prossima stagione. Una notizia non proprio inaspettata, dato che già da settimane si parlava di una sua possibile riconferma al timone dello show.

“La Rai mi chiede di rimanere”, ha dichiarato Mara Venier, senza giri di parole. “Sono molto onorata, è importante. Ma sta a me capire se farlo, e soprattutto come”.

Una risposta incerta, che per non pare una porta chiusa. La conduttrice non ha né accettato né rifiutato, ma ha posto una condizione chiara: Domenica In, così com’è, non basta più. “Va cambiata e rivista”, ha ribadito, spostando il dibattito dal chi conduce al come si conduce. L’ultima edizione ancora in onda, del resto, aveva subito alcuni cambiamenti rispetto al passato che però non sono bastati per rinnovare davvero l’assetto, anzi: in alcuni blocchi l’hanno pure peggiorato.

Un format da ripensare

Al centro della riflessione di Venier c’è una questione interna che riguarda l’intero programma. L’intervista, da sempre fiore all’occhiello del suo stile televisivo, ha perso nel tempo il carattere di esclusività che la rendeva un evento atteso.

“l pezzo forte sono sempre state le mie interviste”, ha spiegato, “ma adesso le interviste le vedi ovunque e le fanno tutti. Quando ho cominciato, eravamo gli unici”. Una tv cambiata profondamente, in cui il format classico del talk domenicale stenta a distinguersi da una concorrenza sempre più affollata e che ormai si è anche spostata sulla proposta esclusiva delle piattaforme di streaming.

La soluzione, secondo la conduttrice, non passa da un cambiamento del cast o della squadra di lavoro – dettaglio che ha tenuto a sottolineare con chiarezza – ma da una revisione profonda dell’impostazione editoriale del programma.

L’ipotesi di Mara Venier

Ma Mara Venier ha le idee molto chiare rispetto al suo futuro professionale. Dopo aver costruito una carriera che l’ha portata a intervistare praticamente chiunque, la conduttrice non sente il peso di dover dimostrare ancora qualcosa.

“Non devo dimostrare niente”, ha detto semplicemente. “Credo di aver fatto tutto quello che dovevo nella mia vita. Domenica In mi ha dato tanto, ma mi ha tolto tanto. Non mi sento obbligata”:

Una presa di posizione netta, che non lascia spazio a interpretazioni sentimentali. Venier non si aggrappa al programma, come potrebbe sembrare, ma non lo lascia andare con leggerezza. Soprattutto dopo l’ultima edizione non di certo rispondente alle aspettative del pubblico.

Tra le ipotesi che la conduttrice sembra accarezzare c’è quella di un ritorno alle origini del programma, a quella dimensione più leggera e conviviale delle prime edizioni, lontana dal format istituzionale che Domenica In ha assunto nel corso degli anni. Il futuro del programma resta formalmente aperto. La Rai ha fatto la sua mossa. Ora tocca a lei.