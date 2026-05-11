Domenica In, svelato il futuro di Mara Venier. Ma c’è una novità in vista

IPA Mara Venier

È diventato un appuntamento fisso quasi quanto il programma stesso, che va in onda ogni domenica pomeriggio da settembre fino agli inizi dell’estate: Mara Venier lascerà Domenica In? Ormai sono anni che la conduttrice annuncia che quella in corso sarà la sua ultima stagione, parlando di stanchezza, di voglia di dedicarsi alla famiglia, di stare più vicina al marito Nicola Carraro. Desideri comprensibili, legittimi, a cui però ogni settembre segue lo stesso epilogo: Zia Mara torna al suo posto, e Domenica In riparte con lei al timone. Anche quest’anno il copione si è ripetuto. Le indiscrezioni si sono rincorse per settimane, i nomi dei possibili sostituti sono circolati ovunque. Eppure, la risposta è ancora una volta la stessa: Mara Venier resterà alla guida del programma anche nella prossima stagione.

Mara Venier confermata a Domenica In

La notizia non è ancora ufficiale, ma in via Asiago la conferma starebbe prendendo forma. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, sono necessari ancora degli incontri tra il direttore Angelo Mellone e Beppe Caschetto, manager della conduttrice, prima dell’annuncio definitivo. Ma la direzione sembra ormai tracciata.

Anche per la stagione televisiva 2026/2027 Mara Venier dovrebbe dunque essere confermata alla guida di Domenica In. Nell’edizione ancora in corso al fianco della Venier ci sono anche Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio in veste di co-conduttori, ciascuno ha un suo piccolo spazio e trova collocazione tra le varie interviste di Zia Mara.

Tanti i nomi che, nelle scorse settimane, sono stati tirati in ballo come possibili eredi. Alberto Matano era tra i più gettonati, ma il conduttore de La Vita in Diretta si è sfilato pubblicamente in un’intervista al settimanale Gente, spiegando di avere grandi progetti per il prossimo anno televisivo, tutti legati al suo programma quotidiano. Si è parlato anche di Caterina Balivo, che però è stata riconfermata alla guida de La Volta Buona, e di Francesca Fialdini, che va già in onda la domenica pomeriggio di Rai 1 con Da Noi a Ruota Libera.

Le novità in arrivo per la prossima stagione

E se la conduttrice resta, lo stesso non si può dire del programma, o almeno: Domenica In non dovrebbe tornare uguale a se stesso per la prossima edizione. Sempre secondo Dagospia, una volta ufficializzata la permanenza della Venier, “l’azienda e la conduttrice potrebbero mettere le mani sul formato puntando (almeno in teoria) su una nuova scrittura del prodotto”.

Un rinnovamento che potrebbe dare una ventata di freschezza a un contenitore che, per quanto solido, ha bisogno di evolversi per continuare a funzionare. I dettagli sulle possibili novità non sono trapelati, anche perché sembrerebbe ancora un’ipotesi. Mara Venier, dal canto suo, ha dimostrato più volte di sapersi adattare ai cambiamenti, e di non aver paura di mettersi in discussione anche dopo decenni di carriera. Se davvero la prossima edizione porterà con sé delle sorprese, c’è da scommettere che Zia Mara saprà affrontarle con la stessa naturalezza con cui, ogni anno, torna a sedersi su quella poltrona che ormai è diventata inseparabile dal suo nome.