Il poggiapiedi torna e ridisegna il soggiorno che amiamo vivere

Morbido, versatile e sempre più indipendente dalla poltrona: il poggiapiedi torna come risposta concreta al bisogno di comfort lento e spazi più vissuti.

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Sabia Romagnoli

Designer del prodotto industriale

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

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Il poggiapiedi torna e ridisegna il soggiorno che amiamo vivere
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Pouf in pelle cognac a forma arrotondata in un soggiorno minimal: la forma organica che bilancia la linearità del divano e porta calore materica allo spazio.
Quali sono i migliori poggiapiedi? Come scegliere un pouf design? Cosa caratterizza lo stile scandinavo?

Ci sono oggetti che per anni sembrano destinati a rimanere in un’epoca passata. Poi, lentamente, ritornano. Non come citazione nostalgica, ma come risposta a un bisogno contemporaneo. Il poggiapiedi, morbido, discreto, spesso dimenticato, è uno di questi.

Soggiorno scandinavo con pareti bianche, divano grigio, pouf tondo in bouclé bianco, poltrona in pelle intrecciata, scaffale in metallo nero e parquet in legno chiaro
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Pouf in bouclé bianco in un living scandinavo: piccolo, morbido, quasi neutro, ma capace da solo di ammorbidire la composizione e invitare alla pausa.

Non è mai stato davvero protagonista. Sempre accanto a qualcosa: a una poltrona, a un divano, a un gesto di riposo. Eppure oggi, nel modo in cui stiamo ripensando gli spazi domestici, torna con una forza nuova. Più libero, più versatile, più centrale di quanto si possa immaginare.

Soggiorno con divano grigio, pouf rotondo in midollino intrecciato, tappeto arancione con frange e tavolino nero con piante
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Un pouf rotondo in midollino intrecciato davanti a un divano grigio: la scelta naturale e informale che aggiunge calore senza appesantire lo spazio.

Un oggetto piccolo, un gesto fondamentale

Il poggiapiedi nasce da un gesto semplice: sollevare le gambe, lasciare andare il peso del corpo, rallentare. È un invito implicito alla pausa. In un momento in cui la casa torna a essere rifugio, questo gesto diventa centrale.

Non si tratta solo di comfort, ma di postura, di tempo, di qualità dello stare. Il soggiorno non è più solo uno spazio da guardare, ma un luogo da vivere, da abitare in modo più lento e consapevole.

Il poggiapiedi entra proprio qui: non aggiunge una funzione, ma modifica il modo in cui usiamo ciò che già c’è.

Non più accessorio, ma elemento libero

Se un tempo era quasi sempre abbinato alla poltrona, stesso tessuto, stessa forma, oggi il poggiapiedi si emancipa. Diventa un oggetto indipendente, capace di muoversi nello spazio.

Può essere accostato al divano, diventare una seduta informale, trasformarsi in un piccolo tavolino con l’aggiunta di un vassoio, oppure essere semplicemente lasciato libero, pronto a essere usato quando serve.

Questa libertà lo rende perfettamente contemporaneo. In una casa sempre più fluida, fatta di spazi ibridi e funzioni sovrapposte, il poggiapiedi è uno degli elementi più intelligenti e adattivi.

Forme morbide, presenza silenziosa

Il suo ritorno coincide con un cambiamento estetico più ampio: quello delle forme morbide, avvolgenti, biomorfe. Il poggiapiedi abbandona le geometrie rigide e si avvicina a volumi pieni, arrotondati, quasi scultorei.

Angolo soggiorno con due pouf rotondi in bouclé marrone, poltrone in rattan con cuscini azzurri, lampada ad arco in legno e libreria a parete color terracotta
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Due pouf in bouclé marrone davanti a poltrone in rattan: il poggiapiedi come elemento autonomo che costruisce un angolo relax indipendente dal divano.

Pouf bassi, forme organiche, linee fluide: oggetti che non interrompono lo spazio, ma lo accompagnano. La loro presenza è discreta, ma capace di rendere l’ambiente più accogliente, più domestico, meno costruito.

Anche i materiali seguono questa direzione: tessuti tattili, velluti opachi, bouclé, lane morbide. Superfici che invitano al contatto, che si consumano bene nel tempo, che raccontano l’uso.

Ridefinire il centro del soggiorno

Inserire un poggiapiedi significa anche rimettere in discussione la composizione del living. Non più solo divano e tavolino frontale, ma una costellazione di elementi più libera.

Il centro dello spazio si sposta, si frammenta. Il poggiapiedi può diventare un punto intermedio tra sedute, un elemento che rompe la rigidità delle composizioni classiche e introduce una dimensione più informale.

Soggiorno eclettico con chaise longue in pelle nera, poltrona in bianco e nero, mobile antico in legno, pianta di bambù e dipinto astratto arancione sulla parete
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Una chaise longue in pelle nera usata come elemento indipendente in un soggiorno eclettico: quando il poggiapiedi diventa seduta e racconta uno stile senza regole.

È un piccolo oggetto, ma capace di cambiare l’equilibrio complessivo. Di rendere il soggiorno meno in posa e più vissuto.

Un lusso silenzioso

Il ritorno del poggiapiedi non è appariscente. Non è una tendenza che si impone visivamente. È un lusso silenzioso, legato al comfort, al tempo, alla qualità dell’esperienza domestica.

Soggiorno con divano in pelle marrone, due poggiapiedi quadrati in velluto verde smeraldo con gambe in legno, tavolino in vetro e piante d'appartamento
Due poggiapiedi in velluto verde smeraldo accanto a un divano in pelle marrone: quando l’abbinamento cromatico trasforma un dettaglio in un punto di stile del soggiorno.

È il tipo di oggetto che non si nota subito, ma di cui ci si accorge quando manca. Quando, seduti sul divano, si cerca un modo per stare meglio.

E forse è proprio questo il suo valore oggi: non essere indispensabile, ma diventarlo nel momento in cui si impara a usarlo.

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