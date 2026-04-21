Milano Design Week 2026, le installazioni spettacolari all’Università Statale
Nel cuore di Milano la primavera si accende di creatività e visioni con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Milano Design Week. Dal 20 al 30 aprile la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove design, arte e innovazione si intrecciano in un racconto contemporaneo tutto da esplorare. Non è solo un evento, ma un’esperienza immersiva che invita a perdersi tra installazioni sorprendenti, mostre evocative e location iconiche reinterpretate in chiave creativa. Tra i luoghi simbolo di questa edizione spicca l'Università degli Studi di Milano, meglio conosciuta come La Statale, che si conferma uno degli hub più affascinanti e frequentati. I suoi chiostri rinascimentali, con portici eleganti e logge suggestive, diventano il teatro perfetto per accogliere oltre quaranta installazioni firmate da designer e architetti provenienti da tutto il mondo. Tra le installazioni più suggestive Mater: Alessandro Scandurra interpreta la materia in una chiave potente e spiazzante, trasformandola in simbolo di distruzione. La sua installazione prende ispirazione dalla devastazione che segna l’Ucraina, dando vita a un’opera dal forte impatto emotivo: un grande anello di circa 16 metri di diametro composto interamente da macerie. Questa struttura circolare, apparentemente chiusa e impenetrabile, viene attraversata da una passerella sospesa che invita il visitatore a oltrepassarne il limite ed entrare nel suo spazio interno. È proprio in questo gesto che l’opera rivela il suo significato più profondo: ciò che resta, lo scarto, il detrito diventano invece punto di partenza per una nuova possibilità di relazione.