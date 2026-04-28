Che fine ha fatto Nicole Minetti

Divenuta famosissima negli anni Duemila, Nicole Minetti oggi ha lasciato l'Italia e ha cambiato vita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Igienista dentale, modella, politica a dj, Nicole Minetti ha vissuto tante vite diverse, cambiando la sua strada numerose volte. Dopo il processo Ruby e l’attenzione mediatica, ha deciso di lasciare l’Italia, dedicandosi alla sua privacy, e oggi la sua esistenza è molto diversa anche se il suo nome è tornato a fare capolino per via di alcune indiscrezioni sul caso che la vede coinvolta.

La carriera di Nicole Minetti

Pochi sanno che Nicole Minetti è figlia di Antonio Minetti, imprenditore molto conosciuto a Rimini grazie al suo lavoro di organizzatore di eventi, e di Georgina Reid, ballerina inglese. Proprio grazie alla passione della madre, Nicole è cresciuta insieme alla sorella Angelica studiando danza.

Ha frequentato il Liceo Classico Statale “Giulio Cesare” a Rimini e, grazie all’ottima conoscenza dell’inglese, ha lavorato come hostess presso la Rimini Fiera. Dopo essere stata bocciata in quinto liceo ha deciso di completare la scuola come privatista e si è iscritta presso l’Università di Bologna con l’indirizzo di Biologia.

Un percorso abbandonato nel 2006 quando Nicole Minetti si è trasferita a Milano per studiare Igiene dentale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Nel 2009 ha ottenuto la laurea di I livello, in seguito ha conseguito anche la laurea di II livello in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali.

La sua carriera in tv è iniziata quasi per caso. Era il 2007 quando, mentre faceva colazione in un bar a corso Como, venne notata da un tecnico di produzione del programma “Scorie” condotto da Nicola Savino.

Decise dunque di partecipare ad un provino e in seguito entrò nello show come valletta. Fra i programmi tv in cui è stata protagonista troviamo poi “Stelle e note di Natale”, “Colorado Cafè” e “Hit Model”.

L’inizio della carriera politica invece risale al 2010 quando Nicole Minetti viene eletta consigliera regionale in Lombardia con il partito di Silvio Berlusconi e nella lista del Presidente Roberto Formigoni. In seguito sarebbe arrivato il coinvolgimento nel caso Ruby e il conseguente scandalo mediatico e giudiziario.

Dopo il clamore e le polemiche, Nicol Minetti ha deciso di allontanarsi dall’Italia e si è trasferita a Ibiza, diventando una dj.

La vita privata

Nel 2010, Nicole ha iniziato una relazione con Simone Giancola, giovane manager, ma la relazione è terminata con l’inizio del caso Ruby. Nel 2012, Nicole ha confessato di essere bisessuale e successivamente si è parlato di un legame con Marysthell Giarcia Polanco, anche lei showgirl.

Nel 2013 ha avuto un breve legame con il rapper Gué Pequeno, in seguito è stata fidanzata con Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio.

Altezza e segno zodiacale

Nicole Minetti è nata a Rimini l’11 marzo 1985 ed è alta 1,75 metri. Dunque è del segno dei Pesci. Come tutti i nati sotto questo segno zodiacale, anche Nicole Minetti è una persona particolarmente gentile, comprensiva e affettuosa. Ama avere gente intorno e aiutare sempre gli altri quando può. Questo la rende una persona molto apprezzata e rassicurante, portata per essere leader in tantissime situazioni.

Ha un’immaginazione piuttosto vivida, proprio per questo spesso si distrae e dimentica i suoi obiettivi. Nonostante ciò quando decidi di raggiungere un traguardo e ti ci metti davvero d’impegno ci riesci. In amore è particolarmente romantica e ama sognare.

Nicole Minetti, si riapre il caso dopo la richiesta della grazia

Nel 2010 Nicole Minetti finisce al centro del cosiddetto caso Ruby, vicenda per la quale viene condannata in via definitiva nel 2019 a 2 anni e 10 mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione. Successivamente, nel 2021, concorda una pena di 1 anno e 1 mese nell’ambito del procedimento per peculato e truffa, legato all’utilizzo dei fondi dei rimborsi del Consiglio regionale della Lombardia.

All’inizio del 2025 viene avanzata la richiesta di grazia, ottenendo il parere favorevole sia dal procuratore generale della Corte d’Appello di Milano sia dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

L’11 aprile 2026 arriva la conferma: la grazia è stata concessa. Secondo fonti del Quirinale, la decisione si basa anche sulle gravi condizioni di salute di un familiare minore dell’ex consigliera, che necessita di cure specifiche in strutture altamente specializzate.

Alla fine di aprile 2026, però, emergono nuove polemiche: Il Fatto Quotidiano solleva dubbi su alcuni elementi contenuti nell’istanza presentata per la richiesta di grazia e tra i punti contestati c’è la descrizione del minore adottato, indicato come abbandonato alla nascita, mentre risulterebbe la presenza di due genitori biologici ai quali sarebbe stata revocata la patria potestà.

L’inchiesta cita inoltre presunti interventi medici per il minore che sarebbero stati sconsigliati da strutture come il Ospedale San Raffaele e l’Ospedale di Padova, circostanza che avrebbe spinto Minetti a recarsi negli Stati Uniti. Tuttavia, contattati dal quotidiano, entrambi gli ospedali avrebbero dichiarato di non aver mai visitato il bambino.

Nello stesso contesto, il giornale menziona anche presunti legami tra Giuseppe Cipriani e Jeffrey Epstein, citando documenti noti come “Epstein Files”.