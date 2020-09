“Oggi compro dei fiori a Laurina” la dedica di Vasco al suo grande amore

editato in: da

Vasco Rossi, le donne che hanno ispirato le sue canzoni

“Laura aspetta un figlio per Natale” cantava Vasco nel 1988, dedicandola alla donna che aveva conosciuto un anno prima e gli aveva fatto venir voglia, per la prima volta di metter su famiglia. Lei era Laura Schmidt, nata a Milano da padre tedesco, presentata a Vasco dal suo grande amico Massimo Riva, di soli 17 anni. La loro relazione era stata da subito qualcosa di scandaloso (lui aveva il doppi degli anni), ma nel 1991 Laura aveva davvero dato un figlio alla rock star, Luca, il primo cercato, non capitato per caso, come per Lorenzo e Davide. Oggi, a 33 anni di distanza, Vasco “ogni volta che la guarda prova ancora un gran senso d’amore” e su Instagram le fa una dolcissima dedica per il suo compleanno.

Accanto a un loro collage di foto, il rocker scrive:

Oggi vado a comprare dei fiori😉

Per la Laurina…

Perché è il suo compleanno 🎂🥳🤩🥳😍