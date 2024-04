Fonte: IPA Vasco Rossi

Gabri, la sua Gabri, protagonista di una canzone che è rimasta nel cuore di tutti. Vasco Rossi ha ricordato con poche ma bellissime parole Gabriella Sturani, la mamma di suo figlio Lorenzo, che in prima battuta aveva rifiutato il test del DNA per il riconoscimento. Ora, a distanza di pochi giorni dalla sua prematura scomparsa, ha ripercorso i momenti più belli che hanno condiviso e la fine della loro storia, che in parte è stata voluta da lui. L’affetto che provava per lei non si è mai spento, come dimostra il post che ha condiviso quando ha saputo della sua morte, e del pensiero che le ha dedicato nel ricordo di quanto hanno condiviso insieme.

Vasco Rossi, il ricordo inedito di Gabri

“Avevo avuto una storia con una ragazza bellissima, Gabriella, che purtroppo è mancata qualche giorno fa, all’improvviso. L’avevo lasciata, per vivere fino in fondo la mia avventura con la musica, ma mi ero preso cura di lei: era rimasta a Zocca con mia mamma, mentre le cercavo una nuova casa e un nuovo lavoro. Le lasciai anche una macchina, una Renault5, perché potesse andare in giro, trovarsi un altro fidanzato. E lo trovò. Quando tornai, la rividi nella roulotte prima del concerto, e la salutai con affetto, per l’ultima volta. Mesi dopo mi dissero che era incinta“, ha raccontato Vasco Rossi a Corriere della Sera, spiegando di aver lavorato molto perché Gabri si costruisse una vita lontana da lui.

L’arrivo di Lorenzo l’ha scoperto per caso e non sapeva che fosse suo figlio fino al risultato del test che Gabriella aveva accettato solo dopo molti anni: “Mi chiamò Gabriella, cui ho sempre voluto bene, per dirmi che il ragazzo ci teneva. Venne fuori che era mio pure lui. L’avvocato Gatti esultò: “Un altro miracolo!”.

Oggi, il rocker di Zocca è legatissimo ai suoi figli Luca, Davide e Lorenzo, a cui ha rivolto un pensiero di vicinanza proprio in occasione della morte di sua madre: “Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte. Ti sono vicino. E ti voglio bene”.

Quando ha scoperto che Lorenzo Sturani era suo figlio

Vasco Rossi ha saputo di avere un figlio quasi subito, ma pensava che non fosse suo. Poco tempo dopo è arrivato Davide, che ha riconosciuto dopo il test del DNA, e solo in quel momento ha capito che sarebbe stato opportuno scoprire se fosse lui il padre di Lorenzo. Gabriella Sturani rifiutò però il test al quale si sottoposero solo successivamente, quando suo figlio aveva espresso il desiderio di sapere per certo chi fosse suo padre.

Il rocker emiliano ha un altro figlio, Luca, che ha avuto da sua moglie Laura Schmidt: “Con Laura ho realizzato il progetto di famiglia. La passione dura sei anni, massimo sette. Poi subentra l’amore per il progetto. Ti rendi conto che sei diventato padre quando daresti la vita per salvare quella di tuo figlio”.