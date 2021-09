Chi è Riccardo, il fidanzato di Stella Bossari

editato in: da

Chi è il fidanzato di Stella Bossari? Il cuore della bellissima figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è stato conquistato da Riccardo, un ragazzo super impegnato e dai mille interessi. Sebbene di lui non si sappia molto, è possibile approfondire un po’ di più la sua storia mediante il suo profilo Instagram: è uno scrittore, autore e organizzatore di eventi.

La storia d’amore tra Riccardo e Stella non potrebbe in effetti andare meglio di così: non sono solo affiatatissimi, ma hanno scelto di andare a vivere insieme in un appartamento a Milano. Sebbene la giovane età, sono già pronti per il “grande salto”, la convivenza, un momento che mette a dura prova le coppie, ma che al contempo le fortifica sotto alcuni aspetti. Quando c’è l’amore a fare da cornice, poi, tutto è (almeno un po’) più semplice.

Dal punto di vista caratteriale, Riccardo è molto social, come si confà dopotutto ai giovani di oggi: sul suo profilo IG, adora particolarmente condividere foto della fidanzata, scatti molto suggestivi dei luoghi che visitano insieme. Soprattutto, però, non si può non apprezzare la sua vena creativa: molte foto sono simpatiche, rilassate, senza alcuna costruzione. La sua personalità estrosa viene sottolineata da alcuni post molto divertenti.

Un’altra grande passione è indubbiamente il viaggio. Stella e “Ricky” sono spesso in giro: da Venezia a Firenze, vestono spesso i panni di turisti e vanno alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali del nostro Bel Paese. Salta anche all’occhio l’interesse di Riccardo verso i libri e la letteratura: dopotutto, vive di parole e di scrittura, pertanto non poteva proprio non condividere alcuni post sull’argomento.

Riccardo e Stella hanno certamente un futuro da vivere e da scoprire, insieme. La giovane età non li ferma: Daniele Bossari e Filippa Lagerback sostengono la loro unione e, anzi, si dicono felici della maturità di Stella. Filippa, in particolare, ha voluto appoggiare Stella per l’indipendenza che ha scelto di vivere, proprio come aveva fatto lei anni or sono. Una coppia felice, molto innamorata, unita dagli interessi in comune e da quella passione – tipica dell’età – che sa far sorridere.