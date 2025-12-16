Il dolore di Filippa Lagerback: “L’anno peggiore della mia vita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Filippa Lagerback non sceglie giri di parole per raccontare il suo 2025 che definisce con certezza come: “L’anno peggiore della mia vita”. La conduttrice e protagonista di Che tempo che fa, ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram svelando con sincerità come si sente.

La confessione di Filippa Lagerback

Filippa infatti qualche mese fa ha perso l’amatissima madre Margaretha. Un lutto che ha segnato in modo indelebile la Lagerback e con cui, ancora oggi, sta facendo i conti. La presentatrice è ormai da tempo un volto storico di Che tempo che fa, dove affianca Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Si è fatta amare dal pubblico per il suo garbo e la sua dolcezza, ma anche per la grande sincerità.

Una caratteristica svelata anche in questa occasione. “Sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù – ha confessato Filippa Lagerback -. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore”. Già in passato la conduttrice aveva parlato del suo lutto su Instagram, raccontandosi in modo intimo e commovente.

“Mamma continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità – aveva detto -. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza”.

Filippa Lagerback e la malattia di Daniele Bossari

Solo pochi anni fa Filippa Lagerback era stata costretta ad affrontare una prova ancora più dura quando suo marito Daniele Bossari era stato diagnosticato un tumore. A raccontarlo era stato proprio il conduttore che, ospite di Verissimo, aveva spiegato quanto la presenza di Filippa al suo fianco fosse stata essenziale.

“La prima reazione è stata devastante, si oscura ogni prospettiva – aveva rivelato a Silvia Toffanin – Non riesci più a ragionare, sembra impossibile che possa succedere a te, pensi alla vita. C’era una incapacità fisica di muoversi, isolato a letto per settimane. Ero a casa ma ogni giorno dovevo andare in ospedale per le cure, ringrazio Filippa che mi accompagnava”.

Bossari aveva spiegato quanto Filippa fosse stata d’aiuto, con la sua calma e la sua positività, nell’aiutarlo ad affrontare le cure.

“Filippa è stata indispensabile, mi è stata vicina, me la porto sempre dietro – aveva rivelato -. Mi ha accompagnato sempre, mi dà sicurezza e tranquillità, l’ho vista fortissima dal primo momento, mi ha proiettato sempre in una dimensione di guarigione. Sapendo di dover affrontare il periodo, andavo a fare con lei delle passeggiate nei boschi per assorbire l’energia dalla natura. Una volta mi sono sentito molto male, lei mi ha letteralmente rianimato. Sentivo la vita che si stava spegnendo, lei mi ha riportato alla calma”.

La storia d’amore di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è una fra le più belle del mondo dello showbiz. Una love story nata negli anni Duemila, quando entrambi erano all’apice del successo, e coronata dalla nascita della figlia Stella. Poi la depressione del presentatore superata anche grazie all’aiuto di Filippa e al suo amore. Infine il matrimonio celebrato nel 2018 con la promessa di amarsi e sostenersi sempre.

