Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 marzo: da Fazio arrivano Sabrina Ferilli e il duo Ficarra e Picone

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa: tra i super ospiti di domenica 22 marzo Sabrina Ferilli, Giusy Buscemi e Ficarra e Picone

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sabrina Ferilli

Anche domenica 22 marzo torna l’imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Come di consueto la puntata sarà costellata di grandi nomi del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo con alcuni dei volti più amati dal pubblico televisivo tra i quali spicca senza dubbio Sabrina Ferilli. L’attrice romana però non sarà l’unico volto noto a intrattenere il pubblico di Che Tempo Che Fa visto che sono pronti a portare la loro sana dose di ironia e comicità anche il duo Ficarra e Picone, reduci dal successo del film Sicilia Express. Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 22 marzo

La domenica sera torna a vestirsi di eleganza e leggerezza con una nuova puntata di Che tempo che fa e, quella del 22 marzo, si preannuncia come una di quelle serate capaci di mescolare perfettamente intrattenimento, attualità e storie personali. Nel salotto ormai iconico di Fabio Fazio, dove tutto scorre con naturalezza tra una chiacchiera e una risata, gli ospiti diventano protagonisti di racconti sinceri, spesso sorprendenti e molto umani.

La puntata si aprirà però con un momento più istituzionale grazie alla presenza di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, chiamata a riflettere sulle sfide che attendono l’Unione Europea in questo difficile momento storico.

La scena poi sarà tutta di Sabrina Ferilli che parlerà del suo nuovo film, ovvero Notte prima degli esami 3.0, uscito giovedì 19 marzo, e che prosegue la fortunata saga che parla delle emozioni e delle paure della maturità. Nel cast ci sarà a sorpresa anche Ditonellapiaga, reduce dal successo al Festival di Sanremo con la hit Che fastidio! che sta attualmente dominando le classifiche.

Pronti a portare un po’ di sana ironia anche Ficarra e Picone, da sempre protagonisti dei botteghini oltre che della tv con la loro esilarante comicità, mentre per rimanere in tema cinematografico saranno ospiti di Fazio anche Pif e Giusy Buscemi, coppia sul set della commedia …che Dio perdona a tutti, diretta dallo stesso Pif e tratto dal suo omonimo romanzo, in uscita nelle sale il 2 aprile.

Immancabili poi le voci autorevoli come quelle di Roberto Saviano, del virologo Roberto Burioni, del climatologo Luca Mercalli, degli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea e dell’inviato Nello Scavo.

Che tempo Che Fa, i protagonisti del Tavolo di Fazio

Come sempre non può mancare nella puntata del 22 marzo di Che Tempo Che Fa l’appuntamento con il celebre Tavolo. Tra i volti immancabili ci saranno come sempre Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti, ma anche Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

A loro si uniranno il giovane Tredici Pietro, reduce dall’esperienza sanremese con il brano Uomo che cade; il telecronista Guido Meda, voce storica della MotoGP e inviato di Pechino Express e Francesco Mandelli, dal 26 marzo al cinema con Cena di classe.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.