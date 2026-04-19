Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 19 aprile: da Fazio arrivano Stefano De Martino e Nek

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Come ogni domenica, anche questa sera 19 aprile torna su Nove l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Anche questa puntata sarà arricchita dalla presenza di grandi nomi del mondo della tv, del cinema, dello spettacolo e della musica con alcuni dei volti più amati tra i quali spiccano senza dubbio Stefano De Martino e Nek.

Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 19 aprile

Non c’è domenica sera senza il consueto appuntamento con Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio, che anche domenica 19 aprile è pronto ad intrattenere il pubblico televisivo con un mix perfettamente riuscito di intrattenimento, attualità e storie personali. Nel salotto ormai iconico di Fazio gli ospiti diventano protagonisti di racconti senza filtri, spesso sorprendenti e inaspettati.

La puntata di stasera si apre con uno dei protagonisti di maggior successo della tv contemporanea, ovvero Stefano De Martino, diventato ormai uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo. Il suo è un percorso costruito passo dopo passo, fatto di evoluzioni intelligenti e scelte strategiche, che lo hanno portato a essere un vero punto di riferimento per l’intrattenimento televisivo.

Dopo aver conquistato il pubblico nella fascia dell’access prime time con Affari tuoi e aver chiuso con successo una stagione ricca di risate e leggerezza di Stasera tutto è possibile, De Martino si trova ora davanti a una sfida decisiva. All’orizzonte, infatti, si profila uno degli incarichi più ambiti e complessi della televisione italiana: la conduzione del Festival di Sanremo.

Questa fase così significativa della sua carriera sarà al centro di un’attesissima intervista con Fabio Fazio, maestro nel raccontare i suoi ospiti con uno stile garbato ma incisivo. Non mancheranno momenti più leggeri e ironici, soprattutto grazie alla presenza di amici storici come Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

La musica avrà un ruolo centrale nella serata grazie alla presenza di Nek, artista che ha saputo attraversare generazioni mantenendo sempre intatta la sua identità musicale. Reduce da un periodo particolarmente intenso in televisione, dove ha ricoperto il ruolo di coach nei vari spin-off di The Voice su Rai 1, Nek porterà in studio il racconto del suo ultimo lavoro discografico e di un tour estivo che si preannuncia carico di energia. Sarà anche l’occasione per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera, tra hit intramontabili e nuove sonorità.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio del 19 aprile

Il dialogo cambierà registro con l’intervento di Giuseppe Conte che offrirà una riflessione sull’attualità politica e sociale del Paese. Oltre all’analisi del presente, emergerà anche una dimensione più intima e personale, legata al suo libro Una nuova primavera, in cui racconta visioni, esperienze e prospettive per il futuro.

Uno dei momenti più toccanti sarà quello che vedrà protagonisti Elio e Marina Viola, impegnati in un dialogo profondo sul tema dell’autismo e dell’autonomia. Partendo dall’esperienza personale di Elio con il figlio Dante, il racconto si intreccia con le pagine del libro Il volo del tacchino, dando vita a una riflessione intensa e necessaria, capace di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su temi spesso poco raccontati.

Spazio anche alla letteratura con Francesco Piccolo, autore raffinato e vincitore del Premio Strega nel 2014. Il suo nuovo libro, Cosa sono le nuvole, si muove tra memoria e introspezione, offrendo uno sguardo lucido e poetico sulla realtà contemporanea e sulle emozioni che la attraversano.

Infine, non mancherà uno spazio dedicato all’analisi dei principali fatti di attualità, con il contributo di voci autorevoli del giornalismo e della divulgazione scientifica. In studio interverranno Massimo Giannini, Nello Scavo, Mariangela Pira, Fiorenza Sarzanini e il virologo Roberto Burioni, offrendo una lettura articolata e approfondita delle notizie più rilevanti del momento.

Che tempo Che Fa, i protagonisti del Tavolo di Fazio

Come sempre non può mancare nella puntata del 19 aprile di Che Tempo Che Fa l’appuntamento con il celebre Tavolo. Tra i volti immancabili ci saranno come sempre Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti, ma anche Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.