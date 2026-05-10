Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 10 maggio: da Fazio arrivano Giorgia e Federica Pellegrini

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa: tra i super ospiti di domenica 10 maggio Giorgia e le campionesse Federica Pellegrini e Sofia Goggia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giorgia

Torna puntuale su Nove, come ogni domenica, l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Il 10 maggio ci aspetta una puntata all’insegna delle grandi emozioni, tra sport, musica e attualità: Che Tempo Che Fa è infatti pronto a riunire in studio alcuni dei volti più amati del panorama italiano e, tra gli incontri più attesi, spiccano due autentiche regine dello sport, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, ma anche una delle cantanti più amate di sempre: Giorgia.

Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 10 maggio

Ormai i telespettatori hanno un appuntamento da non perdere la domenica sera su Nove ovvero Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio, che anche il 10 maggio è pronto ad intrattenere il pubblico televisivo con un mix perfettamente riuscito di intrattenimento, attualità e storie personali.

Uno dei momenti più attesi è senza dubbio quello riservato ad una delle regine della musica italiana, ovvero Giorgia: la cantante è pronta a riconquistare ancora una volta il pubblico con il tour estivo G – SUMMER, seguito dagli appuntamenti autunnali di G – LAST CALL. Dopo il successo dell’album G, certificato disco d’oro, l’artista romana arriverà in studio con la sua energia elegante e la voce inconfondibile che continua a emozionare intere generazioni.

Ma da Fazio questa sera sarà protagonista anche il grande sport con due autentiche campionesse: Sofia Goggia e Federica Pellegrini.

Sofia Goggia, reduce da una stagione memorabile sulle piste internazionali, torna sotto i riflettori dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di Super G e il bronzo olimpico nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Carismatica, istintiva e combattiva, la campionessa parlerà delle sfide affrontate negli ultimi mesi tra vittorie, sacrifici e la forza con cui è riuscita ogni volta a rialzarsi dopo gli infortuni che hanno segnato il suo percorso.

Accanto a lei, Federica Pellegrini, leggenda assoluta del nuoto italiano e internazionale. La Divina, com’è stata ribattezza, che nel corso della sua carriera ha collezionato 58 medaglie internazionali e ben undici record mondiali, si racconterà in una veste più intima, tra vita privata, maternità, nuovi progetti e il rapporto con lo sport dopo l’addio alle competizioni. Un viaggio emozionante nella storia di una delle atlete più amate di sempre.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio del 10 maggio

Momento imperdibile anche con Mara Maionchi, che recentemente aveva parlato del suo lungo matrimonio con Alberto Salerno, e Orietta Berti, protagoniste di una doppia intervista che promette ironia, spontaneità e racconti inediti: tra battute pungenti e complicità autentica, le due icone della televisione italiana regaleranno al pubblico uno dei momenti più divertenti della serata.

Spazio infine alla cultura e all’attualità con Concita De Gregorio, che presenterà il suo libro La cura, riflettendo sui legami umani e sulle fragilità contemporanee. In studio anche Marco Damilano, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Michele Serra per commentare i temi più discussi della settimana, mentre Roberto Burioni tornerà ad affrontare argomenti legati alla salute e alla divulgazione scientifica.

Che tempo Che Fa, i protagonisti del Tavolo di Fazio

Nella seconda parte della serata tornerà l’irresistibile atmosfera del Tavolo di Che Tempo Che Fa, il momento più ironico, imprevedibile e dissacrante dello show. Tra i volti immancabili ci saranno come sempre Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti, ma anche Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

Fabio Fazio accoglierà poi anche Yèman Crippa, protagonista di un’impresa storica per lo sport italiano grazie alla vittoria alla Maratona di Parigi, traguardo che lo ha reso il primo atleta italiano a conquistare il prestigioso titolo, e Francesco Gabbani, pronto a presentare il nuovo singolo Summer Funk, brano dalle sonorità fresche e coinvolgenti che punta a diventare una delle hit della stagione estiva.

A rendere ancora più vivace il Tavolo arriveranno Mara Venier, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono e Suor Myriam D’Agostino, volto amatissimo de La cucina delle monache.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.